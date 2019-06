En el 2009 dejó el PRI, apoyó a Padrés y hoy lo premian nombrándolo director del Hospital de Álamos

EN ESOS PRIMEROS MESES DEL sexenio de AMLO, se hablaba a través de rumores sin origen, y así se tomaba, como rumores sin rumbo.

También se escuchaba en pláticas de sobremesa familiar. Y en los cafés entre priístas: “¿Ya sabes que López Obrador y Alito andan muy cercanos? Dicen que ya pactaron los gobernadores con AMLO. Y van a apoyar a Alejandro Moreno para la presidencia del PRI”.

Luego vino la reunión de los gobernadores priístas en Toluca. Y el rumor se fortaleció.

Y la más reciente reunión de Alito con AMLO.

Y ahora, el portal Sin Embargo, a través de la pluma de MARTÍN MORENO, da como un hecho que, explícitamente el presidente les habría dicho a los gobernadores que apoyen al gobernador de Campeche.

Y aquí es donde la puerca torció el rabo.

Por instinto periodístico no suelo creen en columnas que lanzan afirmaciones como si hubieran estado en los diálogos entre gobernadores y presidente.

Con eso no voy yo.

Pero sí creo en los argumentos contenidos en el artículo. Coincido en casi todo lo que sostiene el columnista sobre la personalidad y las intenciones de AMLO.

¡Va que vuela para dictador!

En serio, caro lector: vale más que todos nos concentremos en el fondo de las cosas en lugar de perder el tiempo en los chistoretes del presidente en las mañaneras.

En la columna en cuestión, hace una lista de decisiones presidenciales que exhiben obscuras intenciones para el futuro cercano. Gradual y sistemáticamente, AMLO se va apoderando de las instituciones que hasta ahora han mantenido un alto grado de independencia.

Por ejemplo, la CNDH, a la que, recuerda el columnista, no hace mucho despreció el presidente.

La Comisión de Energía, a cuyo presidente, obligó a renunciar.

Mermó significativamente a las organizaciones civiles recortándoles el presupuesto.

Yo agregaría la embestida contra el INE y contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y la cooptación irremediable de los partidos políticos, a excepción del PAN, cuya oposición real al Gobierno, lo convierte en el único contrapeso del Poder Ejecutivo.

Y desde luego, el PRI ya es suyo. Está subordinado a Morena y ahora públicamente muestra su apoyo por uno de los candidatos a la presidencia nacional del PRI.

Una fuente de estos Rumbos, reporta que a su paso por el Congreso, Alito estableció contacto con los meros meros del lópezobradorismo, principalmente con ALFONSO DURAZO MONTAÑO, quizá la figura más influyente en el equipo de López Obrador.

De ahí parte todo.

Mi fuente evoca esos años en la Cámara de Diputados, es decir, en la LXII Legislatura. ALEJANDRO MORENO, el actual gobernador de Campeche, presidía la Comisión de Gobernación. Ahí se habría empezado a construir la relación entre Alito y los que mandan en Morena.

¿Y qué tiene qué ver Sonora en todo esto?

Pues que nuestra gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, no figura en el grupo de gobernadores que apoyan al campechano.

Ella simpatiza públicamente con el doctor JOSÉ NARRO, aunque ha sido cuidadosa en no agitar las aguas al interior de su partido mostrando mucha discreción.

Así las cosas, pues.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: ME LO CONTARON la noche de este miércoles pasado… Es una historia entristecedora, como todas las historias donde hay una pérdida prematura que duele hasta los huesos, de esas de las que difícilmente el ser humano se recupera…

Pues sí: me lo contaron la otra noche: que el exgobernador CARLOS ARMANDO BIÉBRICH está devastado desde que, hace tres meses —más o menos— su hijo JUAN JACOBO, de 41 años, murió en un accidente automovilístico, en la Ciudad de México… “No contesta llamadas, se niega a recibir a nadie, temo por su salud”, me dijo una voz muy cercana al exgobernador de Sonora….

Es posible que esto haya sido el motivo por el que no avanzó su intención de venir a presentar su libro en Ciudad Obregón…

Mi interlocutor me relató un aspecto de esta historia que yo ignoraba y que tiene qué ver con la matanza de campesinos, en San Ignacio Río Muerto en octubre de 1975, que derivó en la renuncia de Biébrich…

Según este relato supuestamente Biébrich habría obtenido, sin proponérselos, la verdad sobre la autoría intelectual de aquel proditorio crimen de Estado…

A usted le consta: yo siempre he sostenido que Biébrich no mandó matar a los invasores de un predio particular en las proximidades de SIRM…

De algún modo, HERIBERTO GARCÍA LEYVA, ya me había confiado algunas cosas, hace algunos años…

Pero lo de ahora, tiene otra dimensión y está de pelos, créame…

El problema es que no puedo revelar todo este asunto porque llegado el momento que alguien ofendido me reclame pruebas, no podría hacerlo…

Es el relato de una persona cercanísima a Biébrich pero es solo es eso, su relato…

Habrá otras pláticas y, bueno, ya le contaré…

¡EUREKA! ES EXCAMPEÓN MUNDIAL DE BOXEO JULIO CÉSAR CHÁVEZ y el también excampeón de Peso Welter, PIPINO CUEVAS, estuvieron como invitados especiales en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde firmaron un convenio para luchar, todos juntos, contra las adicciones…

Reportaron que fue una ceremonia muy festiva, de franca camaradería, en la que también participaron altos funcionarios de esa Secretaría, empezando por el titular así como el Comisionado del Órgano Desconcentrado, JOSÉ PEDRO VIZUET, al director general de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría, el obregonense ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, entre otros…

Naturalmente, fue ALFONSO DURAZO quien encabezó este evento…

Bien por Andrés Salas…

Y ACÁ, EN CAJEME, HA SIDO muy comentada la visita —y las noticias de inversión que trajo consigo— del presidente mundial de la empresa Constellation Brands BILL NEWLANDS, a quien aquí recibió la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…

Según se supo, la reunión fue para Sonora muy productiva porque abrió la puerta a nuevas inversiones, lo que podría significar que a la vuelta de unos años, a los mil empleos que ha generado, se sumen otros tres mil…

Estas son las expectativas y habrá que tener confianza en que las cosas marcharán bien… Que así sea…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! ¿Se acuerda usted de ROSARIO RAFAEL ENRÍQUEZ CORRAL que en el año 2009 era presidente del PRI municipal de Álamos?...

Fue aquel que súbitamente dio chaquetazo y apoyó la candidatura de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS en la elección de ese año…

Hoy a aquel que traicionó a su partido lo premian nombrándolo director del Hospital de Álamos…

O sea, que no hay memoria… O no se quieren acordar… Sin duda es una pésima señal para el priísmo alamense donde este partido ganó todo en las elecciones de julio pasado…

¿Y el discurso de ERNESTO DE LUCAS, en qué quedó?...

Digo, ¿no?...

