Las “desinfladas” cifras de muertos de los medios pues no incluyen a varios Estados

A MUCHOS NOS PASO DE NOCHE. Las fuentes en el bello puerto no funcionaron esta vez. A lo mejor porque esta columna es político-social, no deportiva. Sin embargo, de cuando en cuando me “echo” mi cascarita en temas como el boxeo o el futbol.

Con mucha menos frecuencia, algo del beisbol.

Como cuando el Profesor JOSE PEDRO MONTAÑO, me envía a los encuentros de las “glorias beisbolisticas”, entre los que tengo algunos amigos.

¡Y a mucho orgullo, faltaba más!

La verdad sea dicha, yo ignoraba que la empresa que opera Le Tours de France (La vuelta de Francia), promueve rutas para aficionados al ciclismo en otros países.

Algo así como franquicias.

Y menos sabía que se estaba organizando una doble carrera ciclista entre Guaymas-San Carlos y viceversa. Esta vez, ni mi amigo y colega AGUSTÍN RODRÍGUEZ me puso sobre aviso. Tampoco ALFONSO AYALA FONSECA. NI JORGE LUIS FERNANDEZ, que en otros tiempos era uno de los guaymenses que siempre estaba al pendiente de todo lo que sucedía en su entorno y si lo consideraba de interés, me enviaba un mensaje.

Pelillos a la mar, en todo caso.

Este fin de semana en algunas regiones de México se realizaron este tipo de eventos, uno amateur y otro, supongo, semi-profesional. Como diría el estupendo columnista del bello puerto, TIBO SANCHEZ, en su muy ameno y hasta festivo texto que ayer leí en redes sociales, hay que buscar en Google para no quedarnos atrás.

No quiero ampliarme en este tema.

Después de todo, los expertos de deportes de LA VOZ DEL PUERTO, habrán de tomar cartas en el asunto.

Como decía, caro lector, hubo dos categorías. La de 45-50 (años de edad), y la de 35-40.

En esta última compitió la exsenadora cajemense ANABEL ACOSTA ISLAS.

En la otra categoría, me llevé una gratísima sorpresa. En esta ruta, muy extensa, compitió CLAUDIA HONORA CASTRO ACEDODO, también cajemense.

Desde que leí su nombre algo me hizo ruido. “¿Claudia Honora Castro?”, murmuré.

Y otro dato vino a confirmar lo que yo estaba pensando. Ella es hija del Profesor JORGE CASTRO CEYCA y de HONORITA ACEDO.

Él fue hace muchos años Dirigente de la CNOP del PRI en Cajeme.

Yo andaba en mis inicios de este oficio. Él era interino en la Secretaría General del Sector popular del tricolor en Cajeme. Así nos conocimos. Jorge era dueño del Instituto Americano de Comercio, cuyo plantel estaba justo frente a la sede local del PRI, por la avenida Miguel Alemán.

Durante algunos años nuestra amistad se consolidó y era común que él me visitara en mi casa y yo en la suya.

Por esa entrañable relación y afecto, fue que conocí a sus hijos. A algunos, desde su nacimiento, como Daniel y Claudia Honora. Jorge es el mayor y es médico. (Lo recuerdo con meridiana claridad: una tarde me llamó Jorge Castro Ceyca por teléfono: “Mario, me daría mucho gusto que nos acompañaras a Humberto Hermosillo y a mí a brindar con unas cervezas por el advenimiento de mi hijo Daniel. Aquí te espero en mi casa y nos vamos a la calle Kino”, me dijo.

Fue una velada memorable. Jorge no cesaba de hablar de lo que sería su nuevo vástago. Miraba hacia el cielo tachonado de estrellas y formulaba toda suerte de profecías relaciones con el bebé.

No se equivocó.

Con los años, nuestros caminos se bifurcaron. Él se apartó del PRI y yo me embarqué en aciagas aventuras periodísticas. Fueron tiempos muy complicados y ciertamente apasionantes. Ambos sobrevivimos.

Hace más de dos décadas que Jorge y yo no nos vemos. Pero sigo conservando intacto mi afecto por él.

Asumo que él es ya un hombre muy mayor, considerando que tiene más edad que yo. Yo estoy en el umbral de los 74.

He platicado, en algunas ocasiones, con su primogénito, Jorge Castro Acedo, el médico. A Daniel no le he visto en tres décadas.

Y ahora, gracias a Le’ Tours de France (Vuelta a Francia) Guaymas-San Calor, me entero que Claudia Honora obtuvo el tercer lugar en su categoría y que Anabel Acosta Islas, mi amiga, hija de mi amigo RAÚL ACOSTA TAPIA, coincidió en este evento con ella, cada quien en su categoría, que quedó en un honroso quinto lugar, a pesar que era su primera competencia en ciclismo.

Raúl me envió algunas fotografías de Claudia Honora. Es idéntica a su señora madre.

¡Qué cosas tiene la vida, Marian!

¡Larga vida para ellos!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGARRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Ayer sucedieron algunos incidentes un tanto extraños…

Mientras el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR celebraba su primer año de Gobierno ante aproximadamente 250 mil simpatizantes en el Zócalo de la Ciudad de México, en un Municipio muy pequeño del norte de Coahuila, llamado La Unión o Villa Unión, un grupo de entre 60 y 70 sicarios bien armados, irrumpió en las calles apacibles del caserío y se dirigieron al edificio de la presidencia municipal…

Minutos antes, la alcaldesa se había retirado a su casa pues era la hora del almuerzo…

De pronto el bucólicos ambiente del pueblito se estremeció cunado escucharon el sonido de las ráfagas de metralleta y otras armas largas…

Sobre las paredes del frente del edificio municipal, se incrustaron cientos de proyectiles que transformaron por completo la fachada…

Desde su hogar, la alcaldesa escuchó el estruendo de muerte de los disparos y se comunicó con el comandante de su policía. Lo de comandante es un decir: allí solo hay diez policías. Los que realmente tiene a su cargo la seguridad del pueblo, son los miembros del Comando Único…

Llegaron refuerzos de algunos municipios vecinos y cuatro agentes municipales fueron abatidos…

El Ejército, cuya guarnición se encuentra a pocos minutos de ahí, tardó media hora en llegar… En el enfrentamiento murieron 16 sicarios, cuatro policías y dos civiles…

Ayer mismo, algunos programas de noticias dieron a conocer que en las últimas 24 horas se habían registrado en el país 127 homicidios dolosos…

Esto es absolutamente falso…

Pues no se tomaron en cuenta los Estados de Sonora, los de Sinaloa, ni los de Chihuahua y de otras Entidades… Tampoco los de Ciudad Obregón, ni de otras ciudades de nuestro Estado…

Esa es la cuestión: se ha perdido el orden total en este sufrido país…

Las cosas como son…

POR CIERTO, RESULTA MUY EXTRAÑO el silencio que ha rodeado el asesinato de VÍCTOR MANUEL ARMENTA, exsecretario del Ayuntamiento de Bácum, y también el del extesorero de Benito Juárez…

Y A TODO ESTO, SERIA saludable que los alcaldes de Guaymas, SARA VALLE DESSENS, de Cajeme, SERGIO PABLO MARSICAL y de Navojoa, ROSARIO QUINTERO, saliera a dar la cara y explicarle a la gente qué van a hacer para solucionar el terrible problema de las calles despedazadas… Bueno, digo yo…

Es todo.

Le abrazo.

