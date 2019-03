Las memorias de López Nogales, y a ver las reacciones

Este próximo 27 de marzo el exgobernador Armando López Nogales, presentará un libro sobre su vida y experiencias políticas, de los cuales solo he tenido acceso a algunos extractos, seguramente por lo escrito, anécdotas, que expone, los personajes que hace mención va a generar; polémicas, controversias y hasta revires de los aludidos, podremos no estar de acuerdo en las versiones de él pero siempre es interesante leer y ver lo que fue el contexto de lo que fue un Gobierno y sus repercusiones.

Pero vámonos por partes, haré solo algunas citas textuales y obvio iniciamos con su ‘destape’ como candidato en donde López Nogales, señala que fue citado por el entonces presidente Ernesto Zedillo, y ahí en su oficina salió la palabra mágica; usted será el candidato al Gobierno de Sonora, lo que obviamente le emocionó, pero Zedillo, le hizo una advertencia, que por favor no se lo comunicara todavía al gobernador Manlio Fabio Beltrones, porque esto podría implicar quizás un cambio de decisión, lo cual lo alertó.

Reconoce López Nogales, que hizo caso omiso de la solicitud y que me imagino, más tardó en bajarse del avión que lo trajo de vuelta a Hermosillo, que de informarle a Beltrones, la decisión presidencial, lo que indica pues de fondo, el pavor y respeto que le tienen al de Villa Juárez, que incluso vemos hoy la 4T ni se meten con él.

Por cierto duro el trato que le dan a Beltrones, en la serie de Netflix que inició ayer sobre el caso Colosio y el entorno a lo sucedido, a ver la reacción de este.

Bours

El capítulo XII del libro y buena parte hace mención del exgobernador Eduardo Bours, desde previo a la candidatura de este y de un supuesto mal trato que recibió de él, desde que fue candidato, hasta en la gubernatura y de que fue el cajemense el que orquestó una campaña mediática en su contra, iniciando con los problemas de nómina obesa y pensiones Issteson, entre otras que detalla en su libro.

No sé cual vaya ser la reacción de Eduardo, ante esto, si va a leer el libro pero López Nogales, se le va a la yugular y no entiende el proceder, a versión de de la actitud que tuvo Bours, con él.

Destape

En cuanto al tema del destape de quien sería su sucesor a la gubernatura, reconoce que el entonces senador Eduardo Bours y el empresario Javier Gándara, en ese tiempo cercano a él, la buscaban y hacían proselitismo abierto por la entidad.

También sonaban Alfonso Molina, Guillermo Hopkins, pero que también él consideraba a dos perfiles más a quien fuera secretario de Salud y dirigente del PRI, Manuel Robles Linares y a quien fuera alcalde de Cajeme, el empresario Ricardo Bours, por sus trayectoria personal y profesional.

Señala López Nogales, que le insinuó a Ricardo, que se quedara en la carrera sucesoria, pero como siempre lo ha expresado públicamente Ricardo, por razones familiares, no quiso contender, no iba a competir contra su hermano, lo cual ha reiterado Ricardo, hoy y en cuanta entrevista que ha tenido y le han tocado el tema y sobre ofrecimientos que recibió y que no aceptó al considerar que todavía no estaba preparado, acto de congruencia que no vemos en políticos por cierto.

Reconoce López Nogales, que el panorama político se le enrareció porque su relación con Roberto Madrazo, entonces presidente del PRI no era buena y nunca lo apoyo Hopkins y Robles Linares, no levantaron y que si por si él hubiera sido, el candidato de unidad lo hubiese sido Alfonso Molina, pero por lo visto y ante circunstancias políticas de su Gobierno, no tuvo la fuerza política para hacerlo.

Entonces quedaban Eduardo Bours y Javier Gándara, obviamente el cajemense le arrebató la elección, recuerdo el día que arrancó Eduardo, con el aquel slogan, “Yo con Bours”, lo demás es historia, como también la mía de lo que viví en la campaña de Ramón Corral, el candidato del PAN y posterior a esto.

Reconoce López, Nogales, su nula empatía con Eduardo Bours, no lo conocía y que según él no tenía experiencia en el servicio público, que era frívolo e inmaduro, que su única relación con la familia Bours, era a través de Ricardo.

Leyendo ese extracto del libro veo que no fue muy buena la relación de, López Nogales, con Eduardo Bours, ni como candidato este a la gubernatura, ni como gobernador, a pesar de la intervención de Ricardo Mazón, el ‘Cayo’ Aguayo, Alfonso Elías, ahí darán cuenta en el libro los que lo lean.

Queda claro con esto que Bours, no era el candidato de López Nogales, como tampoco Ernesto Gándara, lo fue de Bours, en el 2009, así lo ha reconocido este, pero pues así trabaja el ‘sistema’ en el PRI, vertical ¿le dará para el 2021? Lo dudo.

Gándara

Le dedica una parte también a Javier Gándara, quien le señaló que nunca lo apoyó cuando este fue candidato a la Alcaldía, la cual perdió y le dijo que aceptara la regiduría, lo cual no quiso y con esto Javier, se cerró las puertas en el 2003.

A Javier le reconoce la amistad que tuvo en ese tiempo, influencia en materia económica a través de la campaña y ya en el Gobierno al formar Copreson y que fue por él la incursión de otro cajemense Roberto González Laborín, tanto a la campaña y luego al Gobierno al frente de la Secretaría de Economía.

Señaló López Nogales, que en el 2015, sostuvo encuentro con Gándara, que fue ríspida al inicio de reclamos, en donde le solicitó apoyo y pues ya vimos lo que sucedió, Javier, perdió la gubernatura en una situación muy adversa para él, una pésima campaña, coyuntura mala por el Gobierno de Padrés y una buena candidatura en,Claudia Pavlovich.

Con Gándara, López Nogales tuvo también una relación de negocios no sé si sale en su libro, pero tuvo que ver con invernaderos que están rumbo a Nogales y no sé si en su libro venga cómo fue que se dio la adquisición de un rancho ‘El Amole’ que recuerdo fue muy cuestionada esa operación.

Luis Alberto

A quien le dedica una parte de su libro y no le va a bien, es al periodista Luis Alberto Medina, en eses entonces joven, de quien recibió ataques sobre todo en una columna escrita en 2017, titulada; ‘Exgobernadores, herencia maldita’ me imagino que cuestiona duro al exgobernador.

Pues en su libro, señala que él también lo mandó investigar, ya que no lo conocía y que supo y escribió literal lo que dice de él; “de aficiones y apetitos, sobre los que no abundaré” a ver la reacción de Luis Alberto, que seguro lo hará en una columna o la dejará pasar.

Por cierto en su libro reconoce, López Nogales, el daño a su imagen lo que se decía de su afición al alcohol, de la se cuentan muchas anécdotas, a lo que yo agregaría el poder que le dio a quien fuera su secretaria privada Cecilia Sánchez y de ello hay constancias de exfuncionarios y de regaños hasta públicos que hacía ella, hubo abusos por parte de ella con o sin consentimiento del exgobernador.

Desaladora

Hubo en tema y decisión de López Nogales, que no sé si la toca en su libro, que de haberla llevado a cabo, hubiera quitado muchos problemas; la construcción de una desaladora, para lo cual se fue a España y se trajo el proyecto, él tuvo la visión, avizoraba el problema que se venía, pero no lo pudo aterrizar, el PAN y el entonces alcalde Pancho Búrquez, se opusieron y hoy a través de los años, vemos las consecuencias; económicas y políticas de eso.

Tal vez le faltó capacidad y oficio político para resolver el problema, que incluso entregó la Coapaes, Organismo Operador Estatal que manejaba el agua al Ayuntamiento y ya vemos lo que fue la consecuencia de eso con los años.

¿Festejo?

Se celebró el Día del Agricultor esta semana aquí en Ciudad Obregón, con la presencia del titular de Sader, Víctor Villalobos, gobernadora Claudia Pavlovich y productores.

Creo que por lo pronto lo que hay que celebrar y que cada año se hace, es el esfuerzo de los productores del Piaes, otrora Ciano, por el impulso a la investigación, por ejemplo, en ese cereal que da de comer a muchos mexicanos y que se produce aquí el trigo y hubo un reconocimiento a un productor y buen amigo, que buena parte de su vida la ha dedicado a servir al campo, mi buen Antonio Gándara.

Esto para mí y el hecho de que la gobernadora Claudia Pavlovich, cedió en comodato el CUM donde estarán las oficinas de la Sader y todavía le metieron 7 millones, es hoy lo rescatable, esto a pesar de que de parte del Gobierno Federal nulo apoyo a la entidad.

¿Festejo? Pues eso lo veremos de acuerdo a como le vaya a Villalobos, en el acuerdo que tendrá con el presiente el próximo 28, donde verá el asunto del Ingreso Objetivo de productores, que se pretende eliminar.

El único avance que hay, si es que se considera buena noticia que ahora el apoyo lo subirán hasta productores que siembren hasta 50 hectáreas ¿por qué? Si el apoyo es a la producción, al tonelaje, no a las hectáreas que tienes.

¿Qué viene? Pues estos días, llamadas, reuniones de la gobernadora Claudia Pavlovich, en el marco de la Conago con gobernadores de entidades que tienen este problema; Sinaloa, BCN, Tamaulipas y Chihuahua; y los productores, uno de ellos, Baltasar Peral, de Aoass, sostendrán reuniones con el jefe del gabinete, Alfonso Romo y un asesor de AMLO, José Manuel Madero.

¿La clave? La Secretaría de Hacienda que encabeza Carlos Urzúa, de donde saldrá el dinero, vía ahorros o a ver por dónde, pero el ingreso objetivo no se puede perder, que de no logarlo, la que se va armar en esas entidades, productores se pondrán igual o peor que los de la CNTE… al tiempo.

¿Libertad expresión?

En las últimas semanas hubo dos casos que provocaron reacción de comunicadores y es de entender ante atentados, uno en donde Reynaldo López, perdió la vida y su compañero Carlos Cota, está con vida y el más reciente en San Luis, Santiago Barroso, también abatido.

Hubo protestas por todos lados, incluso aquí en Ciudad Obregón, por solidaridad, yo estuve presente en una que se dio frente Palacio de Gobierno, en Hermosillo y me di cuenta que tomó otro sesgo la protesta, algunos compañeros se fueron duros con cuestionamientos, pancartas con señalamientos de falta de garantías y a una supuesta coacción e intimidación a periodistas por parte del Gobierno y en sí a la libertad de expresión.

¿Qué pasó? Pues que primeramente en lo de López y Cota, el primero lamentablemente perdió la vida, todo se debió a una confusión, lamentable y condenable, inadmisible, pero así fue y hoy Cota, con vida pero con las secuelas de 12 o 14 balas en su cuerpo.

Y en lo de Barroso, pues nada tuvo que ver el ejercicio de la profesión, fue una situación personal, privada, de alguien que se sintió ofendido, y reaccionó quitándole la vida, para no ahondar más.

Esto invita a la reflexión, primero, no prejuzgar hasta que termine una investigación por parte de la autoridad, para este par de casos, la AMIC y la fiscal Claudia Indira Contreras, hicieron su trabajo y resolvieron con celeridad.

En cuanto al entorno que dieron ambos casos y que levantó molestias, cuestionamientos, desgarre de vestiduras, antes de tiempo, sobre todo de un grupo bien definido de comunicadores, a quienes conozco, respeto, no comparto todo lo que dicen, al margen de alguna cuestión particular que tengan ellos, quedó claro pues que nada tuvo que ver la libertad de expresión

Creo a título personal que la gobernadora Claudia Pavlovich, no ha dado ni nunca dará una instrucción para tratar de coaccionar o intimidar a algún periodista y no es por quedar bien con ella, no es su estilo, no es su formación, no ejerce el poder para ello.

El que haya algún funcionario de la administración que lo intente, o lo haya hecho, quizás, en todo caso ahí se debería venir el ‘manotazo’ de la gobernadora, si hay alguna omisión, pero de que ella tome decisiones de ese tipo, lo dudo.

TOG… no se vende

Lo dijo en corto en su reciente visita la gobernadora Claudia Pavlovich, el Estadio ‘TOG’ no se vende y se le dará curso a solicitud que hizo el alcalde, Sergio Pablo Mariscal, quien ya trae un proyecto para el inmueble, que se queda como patrimonio de los cajemenses, enhorabuena.

Sara Valle

Estuvo la alcaldesa Sara Valle, en la Mesa de Cancún, el pasado miércoles le hice un par de cuestionamientos; uno en relación al regidor Ernesto Uribe y otra sobre el tema de recursos asignado a familiares de los 5 policías caídos.

La respuesta de ella en cuanto a la cancelación de obras de Uribe, es que no pagó el permiso respectivo, más bien, lo hizo pero fue sobre un predio y no sobre los 17 donde está el terreno donde está la construcción.

En cuanto a los familiares de policías abatidos, señaló la alcaldesa, todo está liquidado, el detalle es que el último apoyo que llegó del Gobierno del Estado, 250 mil pesos, 50 mil para cada familia, para los gastos funerarios, pues a una no le alcanzó y a las otras si les sobro y es ella la que encabeza protesta.

Que aunado a esto, al parecer esta señora tiene un negocio o un terreno que tiene que ver con la compañía PASA la que tiene la concesión de basura y que en pocas palabras, por ahí va la grilla de esta señora.

Por cierto, ya se vence el contrato con esta empresa y adelantó que ya no se renovará, PASA se va de Guaymas y se está en negociación con empresa mexicano, al parecer de Jalisco.