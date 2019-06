Llegará la Guardia Nacional ¿solución?, veremos

En un acto primero en Chihuahua, con gobernadores de entidades fronterizos y luego aquí en Hermosillo, con alcaldes, la gobernadora Claudia Pavlovich y el secretario de Seguridad anunciaron medidas para tratar de contener la ola de violencia y crímenes en la entidad, sobre todo en el sur donde está focalizado gran parte de problema.

Como parte de las acuerdos la gobernadora Pavlovich, anunció el envío de una iniciativa para castigar con penas más severas a ‘Halcones’ incluidos policías que le hacen trabajo sucio de informantes al crimen organizado, bien y luego vino el anuncio de Durazo del envío de 1800 miembros de la Gendarmería Nacional, no sin antes de dar un jalón de orejas a las alcaldes.

Fue claro decirles de nada servirá el envío de elementos si no hacen nada para acabar con la corrupción al interior de las corporaciones, y en el mismo tenor estuvo el titular de Seguridad Estatal, David Anaya.

Este es un gran flagelo y parte del problema, los policías de Empalme, Guaymas, Bácum, Cajeme, están infiltradas por la delincuencia y de nada sirven mesas de la paz, estrategias, operativos cuando estos deshonrados policías se encargan de filtrar la información a los delincuentes. ¿Así cómo pues?

¿Cuántos elementos de los 1,800 estarán en al sur? Buena pegunta. ¿Dónde van a pernoctar y establecer la base? Ya se asignó el terreno pero su construcción y equipamiento llevará tiempo. ¿Y mientras? ¿Galeras? ¿Hoteles? No vayan a salir después de que se acabó presupuesto y se van, como ya sucedió.

El pasado viernes en un reportaje de Ciro Gómez Leyva, pude constatar en el estado en que viven en Veracruz y Chiapas los elementos de la Guardia que han llegado para hacerle a los ‘policías migratorios’, están en lugares insalubres, sanitarios, baños, en estado deplorable y saliendo agua que no es potable.

El nuevo director del Inami, Francisco Garduño, los regañó les dijo que no sean policías ‘fifis’, o sea que ¿tienen qué trabajar y luchar contra problemas en esas condiciones? No sé en qué condiciones será la llegada aquí a Sonora, estarán en hoteles, creo en Hermosillo, acondicionaron una parte del CUM ¿Es vida eso? ¿Los motiva eso? Bueno veremos cómo solucionan eso.

Lo otro importante que considero ante su inminente arribo, es que los mandos que vengan de México, asuman el control de las operaciones y que sea aceptado por los alcaldes, sobre todo el soberbio de Sergio Pablo Mariscal, que no acepta la realidad que hay en el Municipio.

La coordinación y toda la cosa, al frente los comandantes, coroneles o generales que vengan, que se coordinen con SSP y AMIC, que los policías locales sean los últimos en enterarse de estrategias y que les quiten los celulares en los operativos por ‘dedos’.

PORTADA

Imposible no estar ajeno y comentar la magnífica portada en blanco de TRIBUNA, del pasado jueves, una imagen en ‘blanco’ que dijo y mandó un mensaje claro de esta casa editorial del sentir que hay, ya que las autoridades y también algunos sectores ya no quiere que se hable del tema.

Entonces ¿qué quieren? ¿Qué seamos omisos? ¿De qué quiere que se hable? De esas campañas de imagen mediáticas, vacías y huecas, cuando la mayoría de la sociedad está harta, en vilo, de no poder salir o pensar que a algún familiar le tocará un fuego cruzados y ya no regresará, porque la delincuencia hace rato que rompió con códigos, pactos, ahora a cualquier hora del día o lugar realizan sus ajustes de cuentas, poniendo en zozobra, como también en actitud de costumbre a una sociedad, y esto ya es degradación social.

¿Quieren palomita? Pues hagan su trabajo los tres niveles de Gobierno, que la sociedad dé cuenta de resultados y los medios coadyuvaremos y actuaremos en consecuencia.

RAMAL O ACUAFÉRICO… VAN POR MÁS AGUA

Esta semana tanto la directora de Aguah y la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, anunciaron construcción de un proyecto, Acuaférico que es el Ramal Norte disfrazado, el cual esa, por cierto parado porque tiene proceso en la SCJN, con el fin de distribuir agua, que no es otra cosa que abrir otra bomba de extracción al Acueducto Independencia.

Estos días se presentó un problema de abasto y protesta callejera de ciudadanos bloqueando calles y arterias principales, con justa razón, con el agua no se juega, es vida; vino la reacción de la autoridad señalando fallas técnicas, incluida trabajos en el Acueducto.

Una realidad es que al Acueducto le sacan 1200 metros cúbicos por segundo y bajó a 800, ahí parte del problema, donde por cierto hubo reacción de integrantes del MCA y Tribu Yaqui a un supuesto acuerdo de la alcaldesa, lo cual fue desmentido.

Lo que sí es un hecho y ojo productores, MCA y Tribu Yaqui es que en septiembre hay iniciativa para que Distritos de Riego pierdan control sobre el agua y la lleve Conagua, es obvio que la alcaldesa, ya tiene información y prepara el terreno, donde por cierto señaló que no se privatizará el servicio, pero anuncia que habrá una inversión privada de ¡300! Millones de pesos y no sin dama de la caridad quienes le meterán dinero, claro que hay negocio… y moche.

¿De quiénes? ¿Muy probable de quienes adquirieron terrenos aledaños al Ramal? Padrecistas y conocidos empresarios y familias de la ‘ricachada’ de la capital que hicieron negocios el sexenio pasado, tal es el caso de la financiera ‘CP3’ cuyos dueños, conocidos concuños, con oficinas en la calle Mina, que ya desparecieron, se llevaron carretadas de millones en comisiones al Gobierno mandar a proveedores a que les pagaran ahí, porque no había dinero, supuestamente.

En fin es una tema que dará de que hablar y que si inicia, estará en el mero proceso electoral que empieza en el 2020, y ya veremos las posiciones de partidos y candidatos ante esta obra, ideal para que la batee Ricardo, no olvidar que los votos de Cajeme y Tribu Yaqui, harán nuevamente la diferencia en el 2021

¿SIMULACIÓN? ¿PADRÓN INFLADO?

Como es de todos conocido esta semana el doctor José Narro, renuncio en la búsqueda de la dirigencia del PRI y al partido, argumentó, cargada, decisiones cupulares, padrón inflado, lo de siempre que hay en el PRI, decisiones verticales y nunca han tomado la opinión de la base, no hay que sentirse engañados, así opera el ‘sistema’ priísta. ¿Qué se entregaron a Morena?, pues si es un primor ahí.

Pero ahora al perder la elección del año pasado y la reciente y las que vengan, les entró lo democrático y es ahí donde, perdón, me dio risa un tuit, el del político sonorense más influyente que ha manejado esto y la tendrá toda su vida, y ha tenido injerencia en decisiones políticas en el PRI, importándole un comino las bases, más que los intereses de su grupo.

Me refiero a Manlio Fabio Beltrones, quien secundó a Narro, no renunció, pero que no votará el 11 de agosto, como si hiciera mucha falta su voto, yo me pegunto, ¿por qué esta actitud de Manlio? ¿Por qué seguir y no retirarse? Lo tiene todo, el futuro asegurado de todas sus generaciones, ejerció la política y el poder como quiso, tiene múltiples intereses por todos lados. ¿Por qué le sigue?

Y la respuesta que tengo es ese veneno que es el poder, el ejercerlo, como el vicio el juego el que rindan pleitesía, reflectores y como su única cabida era con Narro, y se le cayó el ‘gallo’, actuó en consecuencia, sabe que con Alejandro Moreno, nomás no y todo para acceder a más ‘pluris’ en el 2021 y algunas que otras candidaturas para su grupo, esa es la realidad.

Y no se quedó cruzado de brazos, le metió a otra de las candidatas, Ivonne Ortega, a un ‘sonoguacho’ José Encarnación Alfaro, conocido como ‘Pepechón’ como secretario en la fórmula. ¿Este es el nuevo PRI?

Pude ver tuis y rt que le dieron a Manlio, por razones obvias, algunos de ellos tuvieron que ver en las decisiones y derrota del año pasado, formaron parte de las decisiones cupulares y ahora exigen democracia… incongruentes.

Más vale mesura y prudencia en el PRI Sonora ante lo que se viene, guste o no, con cargada, muy probable Alejandro Moreno, sea el próximo dirigente nacional y un pleito y rompimiento con la dirigencia que encabece, no se pude dar, sería estéril, de daño e ilegal.

Por lo pronto, por lo menos en redes sociales, ha actuado bien el dirigente estatal, Ernesto de Lucas, incluso la primera priísta, la gobernadora Claudia Pavlovich, institucional, así debe ser a pesar de haber dado su apoyo personal a Narro.

Bueno pues ahí vienen las campañas, veremos cómo se comportan los priístas locales, quienes hoy cuestionan todo, veremos si actúan en línea, la que hoy cuestionan o hay libertad.

ENCUENTROS

Esta semana se dieron un par de encuentros, algo que en lo personal comenté que era importante que se dieran, la de 3 políticos y amigos, Ricardo Bours, Ernesto Gándara y Antonio Astiazarán, quienes como ya todos sabemos, aspiran a candidatura al Gobierno, aunque Ricardo, ya definido por la vía independiente.

Ricardo se reunió con Toño y luego con Ernesto. ¿Lo platicado? Solo ellos lo saben, desde mi punto de vista pues es obvio que analizaron cómo están las cosas, cómo viene y lo que creo yo, depende como se pongan las cosas, sobre todo para Ernesto, el candidato natural del PRI; pero a quien obviamente le volverán a poner piedras en el camino, la posibilidad de construir acuerdos rumbo al 2021.

Yo creo, al margen del trabajo interno que hagan, de que acuerden de hacer varias mediciones y toman una decisión, a final de cerrar filas con uno y porque no, compartir el poder, hacer un Gobierno de coalición.

¿Por qué digo esto? Porque en el 2021 van contra el presidente, que puede que aparezca en la boleta en esa fecha o antes, pero van contra él y sus programas, derroches y transferencias de recursos para programas asistencialistas.

Un presidente que no corrige y que está destruyendo instituciones y programas, para darle dinero a la gente y aumentar su base electoral, contra él van y si Ricardo, Ernesto, Toño, van en las boletas, van a dispersar el voto que ¡vaya qué lo tendrán!, pero le harán el favor a Morena en una elección cerrada.

En fin, ya logró un primer objetivo, que se reunieran, vendrán más encuentros, ojalá construyan un gran acuerdo y alianza a la que se sumarían miles y miles de sonorenses.

POTRILLO

Lo dicho comendador, al secretario de Gobierno, Miguel Pompa, lo van a medir el resto del año y parte del 2020, a ver si le pude hacer competencia al candidato natural y que tiene todas las preferencias, Ernesto Gándara Camou, pero tendrán que cuidar la equidad y no utilización de recursos públicos, es inequitativo e ilegal.

Esta semana hubo un evento en Huatabampo, de entrega de apoyos y tuvo más bien imagen de un acto anticipado de campaña para el ‘Potrillo’ así que cuidado, hay que cuidar las formas.

Tengo entendido el ‘Borrego’ enterado de esto mostró molestia, él ha cuidado las formas, y que hagan esto, no se vale, y si le siguen habrá reacciones al igual que de otros partidos y se vendrán quizás denuncias.

Con otro dato, contra esquina de la oficina de Palacio, hay alguien que está molesta, porque se le está utilizando como ‘sparring’ para las intenciones del ‘Potrillo’ me refiero a Natalia Rivera, la jefa de Oficina de la gobernadora, a quien la meten en la pelea por la candidatura con el secretario de Gobierno.

Natalia no va, estará al lado de la gobernadora y si al caso llega a ir a contender por un puesto a, creo en lo personal, sería la candidata natural a la Alcaldía de Hermosillo, por capacidad, oficio, preparación, manejo de oratoria, argumentación, identificada con el hermosillense y sus problemas, sería la mejor contendiente contra la reelección de Célida López, encontrará la su horma de su zapato, en un proceso que no se repetiría lo sucedido en el 2018, al tiempo.

DDRY

Tal como lo anticipamos ya en anteriores columnas, se vienen cambios en el Distrito de Riego del Yaqui, precedido de algunos rompimientos que se están dando y porque la nueva administración está dando cuenta de trapacerías que se hicieron durante la administración de Toño Fornés.

El control al parecer lo trae ahora Aquiles Souque, quien dio un puesto en el organigrama a Ramón Romero, quien está auditando el paso de Fornés, y están saliendo irregularidades, que seguramente terminarán con la salida de Humberto Borbón, y hay otros en la mira, viene una limpia pues.

Aquí pues una de las causas porque en la Cámara de Diputados, quieren desparecer los Distritos de Riego, corrupción que al parecer la hay en otras entidades.

Y el dirigente del Distrito, Miguel Anzaldo, nomás como el ‘chinito’ mirando, formó parte de la administración de Fornés, y está fuera de la investigación interna que corre en estos momentos.

Para que se den una idea, en la foto donde aparecen el alcalde Sergio Pablo Mariscal, la tesorera del Ayuntamiento, el tesorero del DDRY, Aquiles Souque, dando a conocer el acuerdo por el que la gobernadora Claudia Pavlovich, dio instrucción de apoyar al Ayuntamiento con 7 millones para que Oomapasc abone 7 millones al Distrito de Riego en adeudos, no aparecen ni fueron convocados Anzaldo y Borbón, está duro el rompimiento al interior al interior.