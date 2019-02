Los antepasados del Cisen, un poco de historia

A propósito de que en breve se estará creando el organismo que estará relevando al ya casi desaparecido Cisen, traigo a cuento algunas anécdotas y la breve historia de la creación de esta dependencia y sus antecesores en la historia política del país.

De las anécdotas más recientes está la que cuenta la ahora primera dama del país, –la que por cierto ha renunciado a tal designación, de simple protocolo, por lo demás– la señora Beatriz Gutiérrez Muller:

–Recuerdo un día que nos les perdimos, de plano hablaron a mi teléfono, solo les faltó preguntar a qué altura andábamos.

Vigilen… pero a los delincuentes, les dijo la señora de López Obrador a sus “investigadores”.

El otro caso tiene que ver con su esposo el ahora presidente de la República, quien desde sus tiempos de precandidato anticipó la desaparición del Cisen, creado desde mediados de los años cuarenta, porque, según decía, más que velar por los intereses de la nación y los mexicanos, ha servido para actos de espionaje a los opositores del antiguo régimen.

Y la voy a desaparecer, porque entre otras cosas, ha dicho el ahora jefe del ejecutivo federal, quiero ver qué tanto se dice de mí en ese expediente de más de 40 mil hojas, en donde según se sabe, le han esculcado hasta sus malos pensamientos sin que hasta la fecha hayan podido agarrarlo en una sola mala movida.

Esa información, dijo en una de sus entrevistas mañaneras el tabasqueño, me la proporcionó uno de los “gargantas profundas” que tuve en los tiempos del ya desaparecido organismo y cuyos empleados, serán reubicados en otras áreas relacionadas con la seguridad nacional, de acuerdo a su dicho.

Y para los que apuntan, o dicho al estilo del exvocero de Fox, don Rubén Aguilar, lo que López Obrador quiere decir cuando cita a “garganta profunda”, se refiere a aquel ya no tan mítico personaje –por aquello de que ya hace algunos años reveló su identidad como un exagente del FBI, Mark Felt,– que se encargó de proporcionarles información relacionada del escandaloso asunto del Watergate, que finalmente culminó con la caída del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard M Nixon, a los periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein.

Curiosamente el primer presidente que creó al ente, “abuelo”, de lo que después serían el Departamento Confidencial, –en los tiempos de Emilio Portes Gil– y la Oficina de Información Política en 1939, con Lázaro Cárdenas, fue el llamado primer jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza a quien no le alcanzarían sus informantes para ponerlo a salvo de la emboscada que le tendieron sus enemigos en Tlaxcalaltongo, Puebla.

A Carranza le sucedió interinamente Adolfo de la Huerta quien convocaría a elecciones en las que, –¿adivina qué?– se iniciaría la era de los sonorenses en el poder al ganar la presidencia don Álvaro Obregón.

Después, vendría don Plutarco Elías Calles e iba de nuez don Álvaro, uno de los principales defensores del Sufragio Efectivo y la No Reelección.

Lo que siguió a continuación ya es historia.

Volviendo a los antecesores del Cisen estos habían sido creados para realizar investigaciones relacionadas a la vida política del país y estar al servicio del quehacer presidencial a través de la Secretaría de Gobernación de donde dependían.

Para 1942, nace el Departamento de Investigación Política y Social, (DIPS) mismo que estaba encargado de los asuntos de orden político interno y es en 1947 cuando nace otro organismo paralelo al DIPS, enfocado, según esto a las tareas de inteligencia y seguridad, que al tiempo se convertiría en la nefasta y temible DFS, la Dirección Federal de Seguridad, adscrita a la Secretaría de Gobernación en los tiempos de Ruiz Cortines.

Entre otras de sus tareas la DFS estaba encargada de vigilar y analizar los hechos relacionados con la seguridad del país y llegado el caso, ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal, además de brindar protección a personal de gobiernos extranjeros.

Pero, vendrían después los tiempos de López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, los Nazar Haro, los Zorrilla Pérez y de ente investigadora, la Dirección Federal de Seguridad se convertiría en una de las más grandes agencias de espionaje en el país y buena parte de América Latina.

Con la intención de lavar este negro pasado, Salinas de Gortari da lugar a la creación del Cisen, el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, poniendo al frente de la misma a Jorge Carrillo Olea, igual, con la historia que ya todo mundo conoce.

Con más de lo mismo.

A propósito de estos temas y de que en breve se estarán dando a conocer algunos, si no es que la gran mayoría de los expedientes de la temible DFS, considerada, no por nada, como las SS, la Policía Secreta de Hitler, ayer sábado se reportó desde Guaymas, el señor Vicente Chávez Carranza, sobreviviente de la llamada guerra sucia en la época de Díaz Ordaz y buena parte de Luis Echeverría. Desde aquí le decimos que intentamos comunicarnos al teléfono que nos dejó en recepción, pero siempre nos mandó a buzón.

Ojalá y se pueda comunicarnos con nosotros al 6449972972, para atenderlo con todo gusto y en su caso, hasta nos damos una sacrificada para ir a entrevistarlo a Guaymas al fin y al cabo que, en La Manga, el pargo es más sabroso.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Es muy posible que, como dice la maestra Oriana Iridia Yam Lugo, directora del Cbtis 37, ella no tenga facultades para correr a nadie de la escuela, como ha venido denunciado el maestro Félix Rodrigo Villegas Valenzuela, pero lo que si no es creíble que estos ‘despidos’, ocurran a través de una simple llamada telefónica, como dice ella que ocurrió con el maestro que lo único que busca es que, además que le paguen sus dos años de servicios prestados a la institución, le muestren el oficio en donde, ‘desde México’, le dan de baja, no obstante haber aprobado sus exámenes de oposición.

Para los que apuntan, y de acuerdo al dicho del maestro Villegas, este prepara su versión real de los hechos, con pelos y señales, en conferencia de prensa que estará ofreciendo en los próximos días.

Sugerencias y comentarios;