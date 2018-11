Los migrantes centroamericanos se volvieron vulgares vándalos al llegar a la frontera

RECIÉN LEÍ UN HERMOSO TEXTO que circula en las redes. Es un escrito inspirador, objetivo y apegado a una realidad que debemos mantener vigente más allá de sentimentalismos inútiles que solamente nos harán daño.

Está escrito, con verdadera franqueza, sin lastimar a nadir pero al mismo tiempo reconociendo lo que está mal, lo que es injusto, especialmente porque nos muestra que como seres humanos caemos en las mismas actitudes que denunciamos en otros.

Quien haya enviado este texto, revela un profundo malestar por la actitud que muchos migrantes centroamericanos han mostrado cuando no reciben la ayuda requerida en un hogar mexicano.

El autor se dirige a ellos, a los migrantes, y les reprocha que vengan a gritar y a insultar al Gobierno y a la gente de México, cuando en la tierra que dejaron allá en sus países, no fueron capaces de rebelarse por la injusticia, la corrupción y el maltrato oficial.

Cuestiona que una buena parte de las caravanas de migrantes, estén exhibiendo conductas vandálicas, abusando de la hospitalidad que el Gobierno de México y la gente de México, les ha brindado.

Lamentablemente, como ya es una costumbre en este tipo de publicaciones en redes, el denunciante no firma su texto. No se identifica. Y esto, tristemente, es una cobardía y le resta valor al escrito.

Ciertamente, los mexicanos no actuamos iguales en el centro que en el norte; en el noroeste que en el sureste. Somos un pueblo integrado por distintas regiones, diferentes costumbres, diversidad étnicas y de origen.

Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo en la fronteriza Tijuana, cómo hordas de mexicanos de híbrida identidad, sin la pasión del mexicano químicamente puro, mostrando un racismo que a todos nos debe de avergonzar.

No son como los mexicanos de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Guerrero, de Quintana Roo, de Chiapas, vamos, pero si ni quiera como nuestros compatriotas de Sinaloa.

En algún sentido, son mexicanos más identificaos con los Estados Unidos que con México.

Yo los vi y los escuché insultar, vociferar contra los migrantes que se negaron a aceptar su permanencia en un albergue que el Gobierno de Tijuana los acondicionó en un parque.

Con razón o sin ella, los que protestaron a grito, con injurias, con adjetivos humillantes y agraviantes, son el reflejo del alcalde de esa ciudad, que por cierto se fue del país y dejó la víbora chillando, no sin antes hacer declaraciones xenofóbicas en contra de los migrantes.

Aquí ya lo he dicho: no sé de ningún país tan racista como México. Nadie se enoje por estas palabras. Somos racistas, lo hemos sido siempre. Desde los tiempos de la Malinche.

Muchos habitantes de Tijuana se avergüenzan de ser mexicanos. Odian a sus compatriotas de la Ciudad de México, no por menos, en Tijuana se acuñó la hiriente frase “haz patria, mata un chilango”.

Lo que ayer vimos en redes sociales, es la peor de las ignominias que un ciudadano de este país, puede ver y tragarse la vergüenza de llamar ‘hermanos’ a estos patanes fronterizos.

Este es el rostro obscuro de nuestra nación.

La otra parte, la que describe ‘alguien’ en el texto sin firma pero muy bien escrito, nos muestra y nos enseña cuál es la realidad de esta caravana de migrantes.

Ellos, los centroamericanos, no se diferencian de nuestros migrantes nacionales.

Se van huyendo de la pobreza extrema, de la falta de oportunidades, al país vecino del norte.

Cuando logren cruzar la frontera sin ser detectados por la patrulla fronteriza, empiezan una nueva vida que muy poco tiene de digna y mucho de sometimiento y a veces, de abyección.

Se humilla ante el ciudadano de Estados Unidos. Y allá son incapaces de protestar contra las infamias que con frecuencia comete el Gobierno de esa nación.

Descargan allá su furia contra el Gobierno de México al que culpan de todo lo malo que han padecido.

Ese mismo Gobierno, al que en Estados Unidos denotan nuestros compatriotas radicados allá —ilegales o legales— pelea diplomáticamente para que se respeten sus derechos humanos, a pesar de que ingresaron a un territorio extranjero sin papeles y cuando son arrestados, son los consulados mexicanos los que les prestan ayuda jurídica y asesoría de todo tipo.

En este sentido, yo veo marcadas diferencias entre mexicanos y centroamericanos. Lo que yo veo es una profunda ingratitud de todos ellos con quienes le brindan hospitalidad y cobijo en circunstancias verdaderamente críticas.

Tiene razón el del texto anónimo: ¿con qué derecho vienen a México a hostigar y a vociferar contra familias mexicanas solo porque, en algunos casos, no les pueden proporcionar ayuda?

Aceptamos nuestra realidad histórica: somos —siempre lo hemos sido— “candil de la calle y obscuridad de la casa”.

Seamos buenos hermanos, tengamos piedad de los que sufren. Eso está muy bien.

Pero una cosa es la solidaridad y otra que vengan a vernos la cara de tontos y sometidos.

¿Los derechos humanos?

De acuerdo, pero debe ser para todos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! No pasa día sin que en este país, con una transición gubernamental en marcha, nos ‘regalen’ una sorpresa…

La de ayer, no es nada desdeñable…

Con nueve votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior ‘con la cual queda invalidada en su totalidad’…

Usted recordará que con esta Ley se pretendía dar un marco jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública…

Los argumentos de los nuevos ministros, fueron en el sentido de que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior, ya que solo el Ejecutivo Federal está facultado para disponer de la totalidad del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, amén de que el proceso ‘estuvo viciado de origen’…

Como diría el colega hoy radicado en el norte del país: ¡Tómalo gateado!...

MIENTRAS TANTO, LLEGA LA invitación para la reunión con empresarios y cámaras empresariales del Estado de Sonora, denominada ‘Relación Bilateral México—Estados Unidos’, cuya exposición estará a cargo de LARRY RUBÍN, presidente de la Comunidad Americana ‘The american Soecity of México’…

Convoca a este interesante evento TRIBUNA.COM.MX, y está anunciada para llevarse a cabo el martes 20 de noviembre del presente año, a partir de las 11:30 horas AM en el Salón Ontario, Club de Golf Los Lagos, en Hermosillo, Sonora…

Por cierto, LARRY RUBÍN es representante del Partido Republicano de los Estados Unidos en nuestro país…

Y ACÁ, EN CAJEME, AYER TUVE el gusto grande de compartir la mesa tempranera con el ingeniero LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN, con EMILIO TORRES MORALES y con ENRIQUE DONNADIEU FÉLIX, en el antiguo Hotel San Jorge…

En algún momento, el saludo a ROBERTO DONNADIEU PARADA y al licenciado—ganadero RUBÉN LEAL y ANTONIO FORNÉS GASTÉLUM, director del DRRY…

¡Larga vida para ellos!...

¡OH, LA LÁ! EN LA Feria del Libro de la Plaza Álvaro Obregón, frente a Palacio Municipal de Cajeme, dos librerías locales resaltaron la obra de CHAYITO OROZ IBARRA, titulada “2+2: matemáticas para el cerebro”…

Una de las librerías es Libros y más, mientras que la otra, cuyo nombre no anoté, me dicen que está ubicada por la calle Sonora… ESTO ME LLEVA A RECORDAR que tengo pendientes dos comentarios, uno, sobre FERNANDO DEL PASO y el otro, sobre don FEDERICO OSORIO ALTÚZAR…

Ya le contaré…

Es todo.

Le abrazo.

