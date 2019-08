Los partidos hacen como que la virgen les habla cuando les piden devolver parte de sus jugosas prerrogativas; Reducirles sus ingresos es poco; que cada quien se financie y se rasque con sus propias uñas

“Llamo a dirigentes de partidos políticos para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la Hacienda Pública, un porcentaje de esas prerrogativas, es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre, yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto, los dirigentes de todos los partidos”.

Y como respuesta, silencio absoluto.

El anterior, es el llamado que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a los dirigentes de todos los partidos políticos que el entrante aun cuando no es año electoral, estarán recibiendo juntos, en total, la escalofriante suma de 5 mil 239 millones de pesos.

Y ojo, para aquellos despistados que oyen cantar el gallo y no saben por dónde, esta partida presupuestal no la asigna el jefe del Ejecutivo, es la propuesta que presenta el INE y en su caso, es el Congreso, los legisladores de todos los partidos políticos quien la asigna.

Y algo más, la partida asignada a cada uno de los institutos políticos no va en función a la cercanía con el Poder Ejecutivo, esto lo determina el mismo INE de acuerdo a la votación obtenida en el último proceso electoral y en donde Morena obtuvo la mayor parte de los votos, logrando carro completo en la mayoría de los estados en donde hubo elecciones como fue el caso de Sonora.

Yendo de la palabra a los hechos, López Obrador le sugirió a la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky que devolvieran el 50 por ciento de estas prerrogativas pero la líder del partido en el poder fue más allá al anunciar que su partido estará devolviendo al erario no el 50, sino el 75 por ciento de los más de mil millones que le corresponden.

El presupuesto se estará distribuyendo entre los siete partidos que cuentan con registro de la siguiente manera:

- Movimiento Regeneración Nacional (Morena): mil 653 millones 944 mil 795 pesos para actividades ordinarias y 49 millones 618 mil 343 pesos para actividades específicas.

- Partido Acción Nacional (PAN): 908 millones 790 mil 729 pesos para actividades ordinarias y 27 millones 263 mil 722 pesos para actividades específicas.

-Partido Revolucionario Institucional (PRI): 856 millones 63 mil pesos para actividades ordinarias y 25 millones 681 mil 891 pesos para actividades específicas.

-Partido de la Revolución Democrática (PRD): 418 millones 829 mil 549 pesos para actividades ordinarias y 12 millones 564 mil 887 para actividades específicas.

- Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 399 millones 841 mil 446 pesos para actividades ordinarias y 11 millones 995 mil 243 pesos para actividades específicas.

Por lo visto, el mutis de los líderes de estos siete partidos será permanente pues no obstante a que López Obrador instó a renunciar cuando menos al 50 por ciento de estas millonarias partidas desde el miércoles de esta semana que ya termina, hasta el momento no ha habido uno solo que levante la mano para decir esta boca es mía.

Al grito de gavilán que agarra y suelta no es gavilán, los señores han hecho como que la virgen les habla lo que quiere decir que mientras que en los discursos se lanzan en contra de los supuestos despilfarros, como ese de que en la mesa presidencial se consume longaniza--- agarren piedras --- de 16 mil pesos el kilo y otras mafufadas más, se hacen los “ chombitos” cuando de ajustarse el cinturón se trata.

Ni modo, seguiremos siendo los mismos candiles de la calle y oscuridad de la casa con unos partidos que despilfarran cientos de millones de pesos – y lo peor es que sin ningún beneficio para los que menos tienen --- con un pueblo, al que se dicen representar, en la pobreza.

Y aun que es de agradecer la propuesta que hace la señora Polevnsky en el sentido de que en breve estarán enviando una iniciativa al Congreso en busca de que se reforme la Constitución para reducir el financiamiento de los partidos, lo más saludable serían dos cosa: que se reduzca el número de partidos, --- con tres serían más que suficientes—y dos; que estos tres se rasquen con sus propias uñas a la hora de sus respectivos financiamientos, por esta sola razón:

Dada la escasa participación ciudadana en los comicios, el precio por cada voto es altísimo y lo peor, traducido esto al posible beneficio para la sociedad este resulta nulo en los casos en que presidente que sale deja el país en iguales o peores circunstancias, cuando mejor nos va y resulta desorbitantemente caro cuando encima de que no sirvieron para maldita la cosa--- verbigracia con los que se aventaron la estafa maestra y aquí no pasó nada --- dejaron al país con una mano atrás y otra adelante.

De ahí que lo más saludable y recomendable será que de aquí en adelante sean los propios militantes quienes mantengan a la directiva de sus respectivos partidos, con sueldos y prerrogativas como si de veras le estuvieran haciendo un bien al país.

¿Sabe usted por ejemplo cuánto tenemos que pagarle al dirigente nacional del PAN y cuánto gana la señora Claudia Ruiz Massieu, la dirigente del PRI nacional?

Arriba de cien mil pesos mensuales lo que entre paréntesis significa que ganan más que el presidente de la república.

Y finalmente, al recordar que hoy tendrá lugar la exhibición de la cinta, “ El botín por los despojos”, protagonizada por Alito y la primera actriz, Ivonne Ortega, me salta una preocupación: que el moreno de Villa Juárez no estará presente con su voto en esta que es una pelea más al estilo de los viejos matchs del Chapo Romo; más arregladas que las chicas del talón. De todas maneras que tengas un feliz fin de semana, lector incrédulo.

