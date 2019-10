Medina Mora, crónica de una insostenible posición como ministro de la Suprema Corte y que deja el cargo a 11 años de cumplirse el periodo para el que fue electo

Por el lado que se le quiera ver, la situación del ya casi exministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora, era más que insostenible.

Podría decirse que más que ayudarlo, los cargos que había venido desempeñando antes de su designación como ministro, cargo que le concedió su amigo el expresidente Enrique Peña Nieto, actuaron y se inclinaron finalmente en su contra.

Por esta sencilla razón, al controvertido Medina Mora le faltaban once años para concluir su periodo para el que había sido electo y que se sepa, en la historia de la SCJN, de acuerdo a los que saben, no se había presentado un caso como el ocurrido ayer jueves en el que Medina Mora le comunica al presidente de la República su decisión para separarse del cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y, como en ningún momento el exembajador de México en los Estados Unidos explica o justifica sus motivos para dejar tan importante cargo, la opinión pública se ha dado a la tarea de interpretar los múltiples factores que darían al traste de la carrera de Medina Mora.

Porque para nadie quedará en duda que este es el fin de la carrera política del hombre fuerte en los tres últimos sexenios, sobre todo en lo que tiene que ver con asuntos de espionaje, policía y seguridad nacional, rubros en que se especializó para estar siempre al servicio del sistema político mexicano.

Para empezar, no van a faltar aquellos que ubiquen al mismo López Obrador como el principal promotor de su caída, a partir, precisamente de un dato que tal vez la opinión pública nacional ya habrá olvidado, no así la gente cercana al primer círculo del tabasqueño y que tiene que ver con aquella campaña negra en plena carrera por la presidencia y en la que Alejandro Quintero, publicista y exvicepresidente de Televisa, habría tenido mucho que ver y a quien la Unidad de Inteligencia Financiera del actual Gobierno le congeló algunas de sus cuentas ante el ‘sospechosismo’ de malos manejos financieros que apuntaban hacia un posible lavado de dinero y en donde Medina Mora operó a favor de que tales cuentas, que todavía siguen sin salirle al ex de Televisa, le fueran liberadas o desbloquedas, que para el caso es lo mismo.

A esto habría que agregar su sospechosa relación con el abogado Juan Collado, actualmente en prisión acusado por presunto lavado de dinero en cantidades industriales y de quien se dice, era protector el ahora exministro.

Por el mismo tenor, es decir, igual de sospechosa y con fuerte olor a corrupción, está la suspensión que recién acaba de conceder, horas antes de presentar su renuncia, al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón a efecto de que el Congreso de Nuevo León no lo sancione en relación a la supuesta recolección de firmas en el anterior proceso electoral, en tanto la Corte no resuelva en relación a esta demanda.

Otro dato indiscutible en el que coinciden la mayoría de las opiniones es que a Medina Mora lo habrían clavado las sospechosas transferencias a bancos considerados como paraísos fiscales dadas a conocer por un diario de circulación nacional, además de otras cuentas más ubicadas en Estados Unidos y Gran Bretaña, transferencias que lo pusieron en el ojo del huracán y finalmente lo llevaron a dimitir a su cargo, luego de que no pudo ni ha podido dejar en claro a pesar de las ‘aclaraciones’ que hizo llegar a la opinión pública nacional y al mismo periódico al que siguen sin convencerlo las afirmaciones hechas por el exdirector del Cisen.

Alega, por ejemplo en su defensa Medina Mora que las tales cuentas si existen, pero que tales transferencias no fueron hechas en libras ni en dólares, sino en pesos mexicanos y cuyo gran total, tampoco es en dólares sino en devaluados pesos.

Lo que no aclara es que, admitiendo sin conceder que las transferencias citadas estuvieran hechas en pesos y no en dólares, las estratosféricas sumas que esto arrojan, no coinciden, ni queriendo, con sus ingresos percibidos como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por más que a la totalidad de los citados miembros de la Sala del Crimen, les haya valido la disposición de que nadie, ningún servidor, ningún funcionario federal podrá ganar más de lo que recibe el presidente de la República que a lo sumo son unos 140 mil pesos mensuales.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com