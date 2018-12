Migración; sufrimientos sin límites

Quienes no se han dado cuenta personalmente de las desgracias que padecen nuestros compatriotas, hermanos de las humillaciones de que son objetos en el país, con la ilusión de ganar unos dólares, o del famoso sueño americano, hay unos que lo logran y otros no; todo es cuestión de suerte. Pero hay que reconocer que vienen muchos maleantes dentro de este movimiento, pero en fin todo tiene que ocurrir cuando se hay necesidad. Ocurre quienes pretenden llegar a un país desconocido de costumbres y leyes, sin cumplir con los requisitos que se les exigen por las autoridades norteamericanas, pero ni modo la mayor parte de estas personas cadentes de medios económicos van en busca de una ilusión, pero hay que reconocer que no todos llegan.

Tres fatales eventos en estos tiempos y en los días pasados de junio, accidentadamente muchos nos dimos cuenta con las investigaciones que realizaba en una plataforma, de las que sirven para transportar maquinaria pesada por vía de carretera, vil láminas que se les dejó un espacio de 50 centímetros, un criminal pollero transportaba a 7 guatemaltecos desde la ciudad de Chiapas, hasta la frontera norte de nuestro país, al ver las caras de estos personajes demacrada, su labios blancos en sus rostros que reflejaban el hambre, daban tanta lastima, ya que venían mujeres con sus hijos pequeños, en realidad yo no entiendo por qué las autoridades de su país han permitido esto, varios polleros estaban escondidos ya que las patrullas de migración los estaban buscando.

El criminal pollero los había dejado en la buena de Dios, de estos casos se ven todos los días en nuestra frontera, pero los problemas siguen empeorándose más al acercarse el final del año. Nos platicaba el oficial de Migración donde nos decía que era monstruoso lo que estaba pasando, y sucediendo en nuestro país, que si las autoridades mexicanas no ponían un remedio o mano dura contra estos infelices polleros que se le podría decir a estos, que la falta de empleo y otras cosas era motivo que mucha gente emigrara por necesidad.

Después de una charla más amena, saliéndose del tópico del tema, fíjese usted antes de salir de Chiapas 5 de ellos fallecieron en el trayecto, yo me pongo a pensar donde quedaron estos cadáveres, nunca se sabrá, si murieron por asfixia o quemados por las altísimas temperaturas que superaban los 80 grados, días después 26 mexicanos que habían logrado cruzar la frontera, muy principalmente la norte de Tijuana, fueron abandonados a su suerte por el traficante que los conducía y 16 de ellos, perdieron la vida deshidratados y los otros en un estado de suma gravedad que fueron rescatados. r

Los problemas de la parte norte de Sonora, Tijuana y Mexicali se han incrementado muchos los delitos y no se entiende por qué las autoridades de nuestro país, ha permitido abrirle las puertas a estos inmigrantes, y los problemas han renacido en la frontera de México, espero que esta situación tenga un remedio rápido, por lo que vemos se están acrecentando mucho los problemas en las fronteras.