Navidad: Luz en la oscuridad

Es hoy, en el presente, que se juega nuestro destino futuro; es con el comportamiento que tengamos en esta vida que decidimos nuestro fin eterno.

Al final de nuestros días sobre la tierra, al momento de la muerte, seremos valorados según nuestra semejanza o no con el niño que está por nacer en el portal de Belén, porque Él es el modelo de vida que Dios ha dado a la humanidad. Ya sea que celebremos la Navidad o no, no hay manera de no darnos cuenta del ambiente que se vive casi en cualquier ciudad del mundo cristiano en esta época. Luces, colores, música... Pero, ¿cuál es en verdad el espíritu navideño? Bueno, si de verdad lo queremos encontrar, por favor no lo busquemos en ninguna tienda. No intentemos encontrarlo en los regalos ni en las comidas... seguro que no está allí.

Para encontrar el espíritu navideño hay que tomar una Biblia, busquemos los dos evangelios que narran la historia del nacimiento de Jesús (Mateo y Lucas) y luego de leerlos, hay que hacer de cuenta que nos vamos al establo de Belén. ¿En qué condiciones estaría aquel establo? Una cosa es segura. No era como el que armamos hoy día, muy arregladito, con luces, perfumado. Pero no estaba así el pesebre de Belén. Las palabras que mejor lo describirían serían: sucio, maloliente, desarreglado, incómodo. Pero en medio de cosas tan comunes, tan ordinarias, algo muy poco común, algo extraordinario está sucediendo. Acomodado como mejor se pudo entre pajas y lienzos, yace el Rey de Reyes. Parece otro mortal más... pero no lo es. Quien parece un bebé pobre, indefenso, tiritando de frío y llorando de hambre... ¡es Dios hecho hombre!

Recién ha tomado la forma de siervo, rodeado de una corte de vacas, burritos, camellos y otros animalitos, ¡el Creador del universo ha llegado! Pero no viene el Rey a hacer alarde de grandeza. Viene a buscar a las ovejas descarriadas. Viene a dar su vida en rescate. Y comenzó a darla, cuando nació sin bombos ni platillos, en un frío y oscuro establo, en la ciudad de Belén.

El grande se hace pequeño para que nosotros seamos grandes. Pero esto solo se entiende de rodillas, esto solo lo entienden los humildes. Nosotros, hombres y mujeres que gozamos del don hermoso de la vida, ante este misterio del Dios que se hace hombre, démosle sentido a la vida, que nos es dada por el dueño absoluto de ella, que nos hace grandes, dignos, con sentido, ejemplares.

¿Qué tendremos que a Dios le importamos tanto? Será que somos parte de Él mismo, que somos muy amados a pesar de todos nuestros errores y pecados. Jesucristo con su nacimiento nos enseña que Él es el rostro humano de Dios.

¡Vamos ya! Como cuando los ángeles se acercaron a los pastores con un mensaje luminoso esa primera noche buena. Los pastores tuvieron la idea brillante de ir a buscar al Mesías, a ver lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Los peligros desconocidos de la noche no los detuvieron. Quizás sabían que algunas de las mejores obras de Dios se hacen bajo la protección de la oscuridad... o tal vez ni lo sabían, pero fueron a buscar al bebé en pañales que anunciaba con su nacimiento la salvación de los hijos de Dios.

Esta vez Dios iba a llevar a cabo un rescate como no se había visto antes: ¡Iba a salvar a todo el mundo!, llevando paz y buena voluntad. ¿Qué hubiera pasado si los pastores se hubieran aflojerado pensando: "Hace frío iremos en otro momento" y se hubieran quedado sentados en medio de la noche. ¿Hubieran encontrado de todas maneras la alegría prometida? Ni siquiera intentemos comprobar esa especulación.

Vamos aclarando las cosas: ¡Vamos a ver lo que está haciendo Dios! "Nos tenemos que preparar para recibir al niño del pesebre". Esa espera tiene que ser activa, y tiene que ser verdadera. ¡Él nos promete la salvación!

Aunque tal vez podemos preguntarnos si realmente estamos esperando al Redentor, a alguien que venga directamente de Dios a nuestro mundo y con el poder de transformarlo.

¿Cómo nos imaginamos que debería ser? Podríamos imaginarnos a un Mesías que, con un solo movimiento limpiara de la faz de la tierra toda injusticia, toda maldad, odio, corrupción, hambre, dolor, pobreza, diferencias y que lo hiciera lo más rápidamente posible, antes de que sea demasiado tarde... no vaya a ser que el mundo se acabe. Y si fuera posible: de una vez y para siempre para que podamos vivir en paz. ¿Acaso no es el hijo de Dios y tiene el poder para hacerlo? ¡Qué bueno sería! ¡Qué fácil para Él hacerlo de esta forma! ¡Con solo una señal de su mano acabaría con todo esto que a nosotros nos está acabando! Pero: ¿no habrá sido también esa, la expectativa de muchos cuando Jesús vino al mundo hace dos mil años? ¿No se imaginarían ellos un Mesías poderoso?

Aunque debemos decir que algunos pudieron reconocerlo, como por ejemplo los pastores humildes y los magos de oriente. Pero, para los que esperaban un poderoso rey, Dios envió a un pobre infeliz que ni siquiera tenía un lugar digno y apropiado para nacer. Muchos de estos se debieron haber preguntado cosas como: ¿Es el Mesías o no? ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso envió un pobre niño, frágil, sin poder alguno para transformar semejante situación en la que se encuentra nuestro mundo? ¿Qué pretende Dios, que el mundo se siga autodestruyendo? ¡Necesitamos una mano fuerte que detenga todo esto! Al final... ¿a Dios, le importamos o no? ¿Nos ha abandonado a nuestra suerte? Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios, con el envío de ese niño tan frágil? ¿Será que hay esperanza, será que es posible, será que nosotros debemos ayudarlo a cambiar todo lo que en este mundo está mal? ¿Será que hay otra forma de ver las cosas? ¿Será que en lo sencillo, en lo humilde, en lo diferente está la respuesta? ¿Será que quiere que cambiemos nosotros y nos da la libertad de hacerlo?

Dios nos envía una pequeña luz, una luz tenue, apenas perceptible que no alcanza para iluminar por sí sola toda esta oscuridad. Será que debemos ayudar a que esa pequeña luz, comience a iluminarnos para que podamos también iluminar a otros. Noche buena nos recuerda la llegada de esa pequeña luz que se enciende dentro de una gran mundo de oscuridad. Es posible que no llegue a iluminarlo en su totalidad. Sin embargo, esa pequeña luz puede encender otras y juntas pueden ir acabando con esa oscuridad. El mensaje de navidad es ese: ¡existe una esperanza! Dios se ha manifestado en forma humilde y sencilla, sin grandes estruendos y sin grandes luces. Pretende demostrarnos que es posible cambiar las cosas de forma lenta y a través de nuestra unión con Él. ¡Juntos, podremos ir iluminando nuestra oscuridad y la de nuestro mundo!

Hay un sentido para nuestra vida, hay un por qué para nuestra existencia y... ¡tiene que ver con Dios! ¡Qué vivamos en verdad la noche buena!