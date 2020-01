¿Pacto? ¿Alianza?, en 6 meses lo veremos

El pasado viernes inició Abelandia el tradicional encuentro anual en el Rancho de Abel Murrieta, siendo anfitrión junto con Ricardo Bours, recibiendo de buena cantidad de amigos, políticos y por la noche una buena ‘tocada’ con un buen grupo de rock que vino de la capital del Estado.

El contexto político se dio desde muy temprano, se puso interesante previo al inicio, ya que hubo primeramente un encuentro del secretario general del CEN del MC, Jorge Álvarez Máynez, con Toño Astiazarán y por ahí también al parecer el dirigente del PAN, Carlos ‘Kala’ Castro.

¿Finalidad del encuentro? Pues lo que ya hemos comentado, la posibilidad de que en un mediano plazo se puedan concretar acuerdos, pactos que involucren a Toño y Ricardo Bours, ante lo que se viene para el 2021, una competencia muy reñida, dura, áspera y a lo que va también el posible candidato del PRI, Ernesto Gándara, van contra Morena y programas clientelares de AMLO, miles de millones que se canalizan hacia los pobres para tenerlos controlados políticamente y más en las 13 entidades donde se renovarán gubernaturas.

Por la tarde, Ricardo arribo al Rancho en compañía de Álvarez Máynez y del diputado federal, Jorge Russo, quien me presentó al secretario general y tuvimos oportunidad de charlar unos minutos.

Y efectivamente, Álvarez, me confirmó lo precitado, buscarán en los próximos 6 meses la posibilidad de que se dé un pacto, un acuerdo, alianza, que sería de impacto, es lo que muchos esperan.

De hecho me compartió nombres de personajes de Obregón, que serían muy buenos perfiles para fórmulas en Cajeme; el mismo Jorge Russo, René Arturo Rodríguez, Denisse Navarro y yo sumaría por el sector agrícola, al dirigente de productores rurales Juan Gerardo Gándara, entre otros, serían muy bien visto por sociedad y sectores y con esto un duro golpe al PRI, si los mismos de siempre se quedan con la dirigencia municipal y candidaturas locales, con efectos colaterales para Ernesto Gándara.

Por cierto ayer sábado era esperada la visita del ‘Borrego’ a Abelandia, al igual que la de otro miembro del CEN del MC, quizás se dio una plática entre ellos y el propio Ricardo, ya lo sabremos.

Por lo pronto la señal ahí está y se dio el encuentro del ‘Toño’ con MC y esto va implicar que redoble esfuerzos el guaymense y para el propio Ricardo, en los próximos meses, para efectos de posicionamiento, que ante el resultado de la encuesta de Massive Caller calificando a Sara Valle, Rosario Quintero y Sergio Pablo Mariscal, como los peores alcaldes de Sonora y no van a cambiar, y ante esto el triunfo para la gubernatura se fincará en quien se lleve el sur.

Esta semana por venir Toño, va a la Ciudad de México y a su regreso gira por Peñasco, Nacozari, San Luis; por su parte Ricardo, sostuvo encuentro con Manuel Espino, que anda formando una nueva asociación política y arranca la semana con encuentro con Damas en la capital y tiene programado encuentro con César Augusto Santiago, quien también anda en la formación de agrupación política, así pues el político y empresario cajemense, tejiendo alianzas.

30 A 45 Días

El pasado jueves asistí a las instalaciones de la FAS para solicitar informes sobre la carpeta de denuncia que hice de creación empresa fantasma, North Collect, que no existe ni en Tijuana y Monterrey, y que se supone iba incrementar la recaudación del predial y de recibos de agua de Oomapasc, lo que ha resultado una falsedad y si una facturación promedio de precitada empresa de 800 mil pesos mensuales que después dispersan a cuentas.

La Agente del MP adscrita a la dependencia me informó que el dictamen técnico-contable, de lo que han hecho, estará listo entre 30 y 45 días.

En lo personal espero que se confirme lo que es esto, un fraude y saqueo de recursos públicos, peculado y que el fiscal Odracir Espinoza, tenga los elementos de prueba, empezando porque el contrato es ilegal, no se licitó, no había causal grave para hacerlo, esto lo confirmó el abogado, Abel Murrieta, cuando lo revisó.

Espero y creo muchos que sea así las cosas, y que el expediente sea turnado a un juez y se dicten órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables.

BLOQUEO

Esta semana se dio un bloqueo por parte de exconcesionarios del transporte Urbano, Sictuhsa en la calle donde tiene su residencia la gobernadora Claudia Pavlovich, afectando la vialidad y a familias.

Están en su derecho de protestar y exigir lo que crean es su derecho, pero no compartimos, no se vale, protestar frente a residencia de cualquier funcionario público y entorpecerle la vida a ciudadanos ajenos a sus demandas.

En todo caso, es de justicia que el señor José Luis Gerardo, y sus huestes, que no saben por cierto, vayan y protesten en el Aeropuerto de la Manga, donde están un bimotor que utiliza para fines personales y de renta, un exdirigente del transporte en sociedad con un exsecretario de Gobierno.

O que vayan a la Costa y protesten frente a los invernaderos casa-sombra que tiene este exdirigente, también en sociedad con el exfuncionario precitado, buena parte de lo que reclaman señores, está por ahí, y como siempre se cumple la máxima, dirigentes, líderes sindicales, ricos… agremiados pobres y utilizados.

REPROBADOS, ASÍ COMO

Ahí está el informe duro y contundente de los cientos de policías municipales de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, Nogales, que no han pasado pruebas de Control de Confianza y son quienes protegen y cuidan a la población, cuando buena parte de ellos están del lado del crimen organizado.

Y pues así cualquier Mesa de la Paz y reuniones de la Conago con Alfonso Durazo, no sirven ni darán resultados, aunado a la política presidencial de no combatir a la delincuencia, ahora quiere arreglar todo entregando dinero para que ahora criminales se porten bien.

¿Qué pensarán los cárteles de esto? Los resultados saltan a la vista, lo sucedido en Las Moritas y lo que se vive en el sur de la entidad, a puro ‘Código Rojo’ entre, Empalme, Guaymas y Cajeme.

Son 283 policías municipales de Cajeme los que no han pasado Controles y ahora resulta que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, quiere que se les revalúe… ¿gastar dinero para que salga lo mismo?, así han de estar los compromisos para solicitar esto.

Y en Guaymas, que ha tenido otra semana de ejecuciones y en Empalme, igual que aquí, corporaciones policiacas bien infiltradas, así no se pueden articular y coordinar estrategias.

Definitivamente está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza David Anaya, y la PESP en coordinación con Guardia Nacional, con los policías locales esto seguirá igual o peor.

¿MARISCALEADA?

El alcalde Sergio Pablo Mariscal, va a continuar por lo visto de decir ocurrencias para subirlas a redes sociales y fotos creyendo que con los impactos, la mayoría negativos, se posicionará, en fin allá él.

Eso de que hará una Marisacaleada, queriendo parodiar el evento de este fin de semana, cuando la ciudad está hecha pedazos, ayer la recorrí de nuevo pues es una burla, porque continúa señalando que hay un trabajo conjunto con sectores y población… ¿Dónde?

O que mejor explique Mariscal, y chamba para el contralor Pepe Guerra, de donde los recursos para remodelación de la cripta o mausoleo familiar en el panteón.

¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hizo antes de ser alcalde? ¿Cómo compró casa su esposa al mes de tomar posesión? ¿Cómo explicar el uso y goce de la Reclusa?... y en la mira, San Carlos.

El tiempo pasa inexorablemente, si cree Mariscal, que en el 2021, se repetirá el fenómeno 2018, puede que esté equivocado, por el desgaste de una función que ha hecho mal… MC, PAN y otros aliados, la van a capitalizar ¿PRI? Hoy está difícil por el control de grupos, la renovación de su dirigencia nos dará la señal.

BANCO BIENESTAR

Veo con preocupación el silencio de cúpulas empresariales ante la inminente construcción de miles de sucursales del Banco Bienestar en comunidades pequeñas o alejadas, con fines, al igual que programas sociales, electoreros para AMLO y Morena.

Nomás imaginen cualquier comunidad del Yaqui y Mayo, con sucursales de este banco, ¿el costo de operación de todo esto? Aunado a que será el Ejército, quien las construirá, al igual que el Aeropuerto de Santa Lucía, y obvio, con información reservada, pero pues AMLO quiere que vayan los pobres, los campesinos a una oficina con emblemas de este Gobierno para que ahí les entreguen el dinero y se la deban… ¿Y las nuevas tecnologías bancarias? Para que sirven.

A nivel nacional, solo el dirigente de Coparmex, Gustavo de Hoyos y aquí el dirigente de esa organización, Arturo Fernández Díaz González. La AMB, callada, el CEE que dirige Carlos Salazar, igual, Canacintra, Concanaco ¿qué no están leyendo hacia donde nos llevan las políticas de AMLO?

No se vayan a quejar entonces si el año que entra se repite lo del 2018 en la elección que viene, que será crucial, se renovará el Congreso y 13 gubernaturas, si se las lleva AMLO, vendrá más rectoría del Estado y más restricciones a libertades, a la propiedad privada.

Les recuerdo a productores que ya esa en el Senado, en el cajón de Ricardo Monreal, cambio de régimen de tenencia tierra, si ganan en el 21, va.

¿Qué significa esto? Lo sucedido en 1976, nomás que en lugar de llegar aviones de madrugada de dependencias oficiales, ahora lo harían Ley en el Congreso de la Unión… al tiempo.

AVIÓN… VAYA DISTRACTOR

Vaya distractor de AMLO, el de la ocurrencia de vender chachitos de lotería para el avión o permutarlo con el Gobierno de EUA a cambio de equipos médicos etc…

Esto para sacar de la agenda los verdaderos problemas que hay en el país, la inseguridad y el reciente cambio del Seguro Popular, que ahora se llamara Insabi, pero que lanzaran al “ahí se va” para infortunio de miles y miles de ciudadanos que necesitan acceso a servicios de salud.

Y vean nomás lo que dice sobre el Insabi, el exsecretario de Hacienda de este gobierno, Carlos Urzúa; carece de sustento financiero, normativo y operativo; no hay un esquema de financiamiento y presupuesto, no cuenta con contribuciones en el PEF 2020.

Y agrega Urzúa, quien no sea derechohabiente, no sabrá a que hospital ir, costo y si su póliza que tenía del Seguro Popular está vigente.

Ahí nomás para darnos cuenta de lo que acaba de hacer AMLO, lo cuestiona y duro un excolaborador cercano, súmenle lo del Banco Bienestar, avión y lo que se le siga ocurriendo para dar cuenta a dónde van los impuestos que paga la IP y porque tan alto el nivel de desconfianza y hacia dónde vamos como país.

AGUA

Todos tienen derecho al agua pero también a pagar el recibo, lo que no hace el Ayuntamiento ni Oomapasc, al DDRY, con quien tienen un adeudo que se acumula desde hace años, por más de 22 millones de pesos.

Así que alcalde Sergio Pablo Mariscal y director Roberto Gamboa, paguen o abonen, se supone que con North Collect, son más eficientes y creo ya es hora que el hoy dirigente Miguel Anzaldo y equipo de abogados, hagan valer su derecho a cobrar.

Y en Navojoa, con el mismo tema de agua siguen subiendo de tensión las cosas entre el Sindicato de Agua y la alcaldesa Rosario Quintero, mientras la ciudad al igual que Guaymas, en un hedor ante el colapsamiento de infraestructura; por un lado supuestos actos de corrupción y por otro, no hay dinero para obras para ningún municipio, el Ramo prácticamente despareció, todo a programas clientelares… y partida secreta.