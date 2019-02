¿Pacto entre Mariscal y Díaz Brown? Pronto lo sabremos

El pasado martes en Palacio tuvo lugar la firma un tema relacionado con la transparencia, rendición de cuentas, en donde por cierto el Auditor del ASF, David Colmenares, señaló y resaltó a Sonora y el Gobierno de Claudia Pavlovich, junto con Querétaro, quienes menos observaciones tuvieron en cuenta la pública 2017, un buen logro, presentes también por ahí todos los alcaldes, Sergio Pablo Mariscal, con su contralor Pepe Guerra.

Previo a este evento, tuvo lugar un encuentro cerca de Palacio en conocido restaurante, donde gusta ir la clase política a desayunar, para que los vean y les tomen fotos y pues por ahí dos comensales y reunión que obvio me hicieron ruido; el alcalde Sergio Pablo Mariscal y el exalcalde y hoy diputado por gracia de ‘quien no manda’ Rogelio Díaz Brown.

Ambos son amigos Mariscal, trabajó para Díaz Brown, cuando este fue alcalde se podría decir una reunión normal, pero ante lo acontecido estas semanas por las denuncias que hizo el regidor Rodrigo Bours, sobre la situación que se dio de las propiedades alrededor del Estadio que son de Manlio Fabio Beltrones y la familia Islas, pues creo fue una reunión políticamente incorrecta.

¿Lo hablado? Solo ellos, pero es obvio que el ‘Roger’ le tocó estos temas, quizás le mandó un recado del de Villa Juárez, vaya ustedes a saber, pero de que vieron el asunto, le entraron, por lo que definitivamente caló la denuncia de Bours, que también involucra a Oomapasc.

Esta denuncia se supone va agarrar forma con la comisión que se va a formar en Cabildo, se supone le darán seguimiento a una investigación, que no hay mucho que rascarle, ahí está claro, el trabajo ya se los hizo el ‘Pipigo’ y pues es nomás que el ciudadano se dé una vuelta por el Estadio y alrededores para que dé cuenta de las calles con concreto hidráulico, instalaciones de luz subterráneas y toda la cosa con cargo al… ¡erario municipal! Y todavía se les... ¡Debe! A la empresa inmobiliaria como 40 millones, que se los cargaron a Oomapasc, no se midieron, se la volaron.

Así que a este asunto no hay que darle muchas vueltas, será de que si tiene o no voluntad política el alcalde Sergio Pablo Mariscal y la 4T de darle la orden al contralor Pepe Guerra, de que le dé para adelante e interponga denuncia ante autoridades correspondiente que no es otra más que la FAS o Fiscalía (antes PGR).

A título personal creo que no va a pasar nada ¿qué exalcalde ha caído? Ninguno ¿cuántas denuncias hay?, montones y pues ya ven el roedor mayor ya salió con brazalete, pero ya fuera llevando su proceso en libertad a disfrutar de la lana que se robó y así están y estarán a nivel, federal, estatal y municipal, todos los ex y hoy las consecuencia de la corrupción del PRI y PAN, llegó Morena, una bola de improvisados y ya ven lo que está pasando con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacia donde nos lleva como país… al siglo pasado.

Ojalá Mariscal nos calle la boca, ¿pacto con Díaz Brown? Los veremos y daremos cuenta muy pronto con el dictamen y seguimiento a denuncia presentada en Cabildo.

No te acabes Distrito

Pues con la novedad de que el dirigente del Distrito de Riego del Valle del Yaqui, Antonio Fornés, directivos, incluso presidentes de módulos se los llevó una semanita entera a Tulare, California, dizque a ver una maquinaria, vayan ustedes a saber, la feria fue del 12 al 14 de este mes, quizás pasaron esta última fecha muy significativa en Lake Tahoe o Las Vegas, como el año pasado, total un brinquito y ‘lana’ hay.

Nomás échenle pluma lo que costó el viajecito, toda la ‘mafia en el poder’ como estigmatiza a todos AMLO, quizás con esposa son 40 o un poco más presidentes de módulos. ¿Para cuánto les gusta el costo y viáticos? Y todo con cargo a ustedes agricultores, a lo que pagan.

¿Por qué este viaje? ¿Por qué tanto acompañamiento? Pues fácil, en marzo como ya lo comentamos viene el relevo de dirigente, ya se va Fornés y están ‘operando’ igualito como en la UGRS, para que se quede uno de los que controlan el Distrito hace años.

Todo parece indicar que el candidato de ellos es Miguel Anzaldo, el que garantiza la continuidad del ‘negocio’ que ya quisiera ese presupuesto el Ayuntamiento de Cajeme.

Pero parece que ya salió otro sayo por ahí Pepe Higuera, un personaje con buenos antecedentes, que ya lo han traído para este puesto, no se le ha hecho, por los intereses que hay quienes controlan el DDRY, pero también al parecer hay un grupo de Juan Leyva, hoy subsecretario de Agricultura que lo van apoyar, aunado a muchos agricultores que seguramente se sumarán a este proyecto.

Así que ahí viene un resto de febrero y marzo muy movidito, lo veremos en la Asamblea, por lo pronto Fornés, haciendo lo suyo, intentando cooptar a presidentes de módulos, sería bueno que productores averigüen cuánto salió este viajecito, seguramente llegaron ayer o este día, cansados y gastados… pero con el dinero del Distrito ¿y la eficiencia? ¿Rendición de cuentas? ¿Nomás para la clase política?

Pablo

Esta semana me tocó leer un artículo que involucra a un joven cajemense, Pablo Bórquez Schwarzbeck, quien tuvo la oportunidad de estudiar en una buena universidad, Cornell y con esa visión y empuje de alguien que quiere trascender, formó una empresa ‘Produce Pay’ con sede en California, relacionada en síntesis para apoyar a productores, exportadores, tanto en cuestiones financieras, logística y todo lo que conlleve distribución de hortalizas.

Creo que para que se diera esto que hizo Pablo, tiene que ver, aparte del estudio las raíces de él, sus abuelos; don Pablo Bórquez y don Pancho Schwarzbeck y ni que decir de sus papás, Pablo y Margarita y aquí cabe recalcar el esfuerzo y tesón de Pablo, quien prometió trabajo y cumplió en recuperar lo que en 1976 Luis Echeverría, les quitó y a muchos, a ellos ‘La Realidad’ un bonito campo y casa y de vuelta y produciendo como en sus mejores tiempos y con una corresponsabilidad social, que deberían tomar los productores pero ese es otro tema.

Así pues felicito a Pablo Bórquez Schwarzbeck y con ello a sus familias, el tomar el riesgo de abrir una empresa de la que hoy es orgullosamente su CEO, que seguramente crecerá y pues abriendo el camino del éxito en EUA; como algún día lo hiciera su bisabuelo, Baldomero ‘Melo’ Almada, el primer mexicano en las Grandes Ligas.

Oomapasc

A propósito de Organismo Operador de Agua, hoy en serio problemas y con una virtual quiebra técnica, ante tanto desfalco con fines políticos, incluso para edificar parte del inmueble de la CTM, está poniendo en riesgo la salud de los cajemenses.

En mi última vista escuchando un programa de radio, la mayoría de las quejas que recibían los conductores, eran sobre fuga de aguas negras, lo cual sigo constatando en notas de TRIBUNA, el problema continúa, ni llegan las cuadrillas, pero eso sí, los lamentos y ruedas de prensa del director Rodrigo González y del ‘Tocho’ Méndez, sobre los problemas financieros que las deudas heredadas, corrupción, etc., lo que todos sabemos.

¿Yyyy? Es lo que seguramente dice la población, ese no es mi problema, es la obligación del Municipio de dar un servicio eficiente y hoy ante la situación, pues hay serios riesgos sanitarios.

Y luego para acabarla de amolar, una compañía constructora que trabaja en el tramo de la Jalisco y 200, en esa salida sur que no tiene para cuándo y ciudadanía ya está harta, rompió un tubo y que media ciudad se queda sin servicio, es inadmisible.

Por cierto, le pregunté al dirigente de la CTM Javier Villarreal, sobre el asunto de los recibos de agua y que involucra la dirigente sindical Sylvia Godoy, como dueña de la empresa que da servicio y me respondió, que para que terminen sospechas, que dirección Oomapasc, maneje directamente el asunto y punto.

MP al campo

Nuevo encuentro y reunión de altos mandos en la semana para ver lo de acciones en conjunto para intentar contrarrestar al crimen organizado, contando con la presencia de la fiscal Claudia Indira Contreras y el titular de Seguridad Pública, David Anaya Cooley.

Si hay resultados los veremos en los próximos días y semanas, lo que sí creo y así lo he visto con algunos cajemenses, es la falta de trabajo de inteligencia, claro es bueno que vengan refuerzos, por cierto vaya desmentida que le dio TRIBUNA al alcalde en su edición del pasado martes, cuando el edil a raíz de su encuentro con Alfonso Durazo, había señalado que vendría la famosa Guardia Nacional, a lo que el mismo titular desmintió.

Aunque al parecer ya se logró meter a Cajeme en el listado de municipios que deberán de recibir apoyo, no muy honroso estar en esa lista, pero es la realidad y no golpeteo como dice el alcalde cuando lo cuestionan.

Lo que me pareció bien de este nuevo encuentro, en donde estuvieron productores, por ahí el dirigente de AOASS Baltasar Peral, es que la fiscal anunció la creación de una Agencia de Ministerio Público, que se avoque a delitos que se registren en el Valle del Yaqui, bien.

La agricultura es la actividad básica, primaria la que aporta PIB local y pues es menester de la autoridad velar por el patrimonio de los productores; maquinaria, enseres, etc… esperemos que cuente con el personal, equipo y lo necesario para que haya una respuesta rápida e investigación ante delitos que sufran los productores.

Ya había comentado el titular de Seguridad, Anaya, de los ‘chips’ para ponerlos en tractores o donde consideren conveniente, para así ser monitoreados en caso de robo, de inicio buena herramienta, sin costo, es gratis, así que acérquense a las uniones o a la misma AOASS y averigüen y pues excelente la medida de la fiscal Contreras del secretario Anaya y el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich, para que se dé esto.

Bours, abre oficina

El senador Arturo Bours, abrió oficina de cam…enlace, perdón, en la capital ayer por la mañana en compañía de su familia y una excelente convocatoria, hasta mandos militares había por ahí.

No sé si a mi tocayo le entre la piña, pero que bonito ha de haber sentido el ver a tanta gente y medios cubriendo el evento y como dijo su primo, el exgobernador Eduardo Bours, hace unas semanas en reunión con comunicadores, le guste o no, está en su condición de senador, como uno de los posibles para el 2021.

Aquí lo interesante es que tanto Arturo como Eduardo y Ricardo, lo señalaron y fueron claros, por razones familiares, no verán a dos Bours en boleta electoral en el 2021, así que mi estimado lector a rascarse la cabeza.

Por cierto, en la semana Ricardo Bours, sostuvo encuentros con Antonio Astiazarán, el diputado del Verde, Luis Mario Rivera y pues esa es la tónica que segura el empresario, es lo que da la libertad de no estar atado a un partido político, reuniones con quienes sea, agrupaciones, la búsqueda de sumar adeptos al proyecto.

Para mi interesante el encuentro con ‘Toño’ por la relación que tienen, como todos saben Astiazarán, es una de las cartas del PAN, aunque no se ha afiliado todavía, para ser candidato a la gubernatura, vamos a ver cómo juega su ‘timing’ con esto, sabedor de que una parte del padrecismo no lo quiere y son los que tienen el control del partido, Ernesto Munro, es solo una pieza del tablero, ‘Bin Laden’ Padrés es el que manda… al tiempo.

También circuló un video con la imagen de un borrego, que va por Sonora, muy bueno, pero fue un ‘golecito’ de alguien, no fue producción del equipo, señal de que ya empezó esto y va para todos aspirantes, cosas buenas, malas y muchos fakes.

Transporte

Hace unos días se quemó una unidad de transporte, en pésimas condiciones obviamente como la mayoría y tuvo consecuencias, se quemaron 3 automóviles que estaban estacionados y a ver quién les paga, ya me imagino las vueltas que darán, seguros etc.

Esto da una idea de cómo está el transporte y servicio a los usuarios, saco a colación esto porque el director del Transporte Carlos Morales, acaba de lanzar convocatoria para nuevos concesionarios en Hermosillo, les quitaron la concesión a los de Sicthusa, así que se avizora un mejor futuro para usuarios en la capital… bien.

¿Y Cajeme? ¿Navojoa? ¿Guaymas?, el servicio y unidades están en pésimas condiciones, ya basta hay que dar el manotazo igual que en Hermosillo, miles de usuario lo agradecerán y respaldarán la decisión.

Por cierto, existe posibilidad que antes de que termine este sexenio, es factible la entrada de camiones eléctricos, es un asunto que vio la gobernadora Claudia Pavlovich, en gira que tuvo por Alemania, se está trabajando en el proyecto, sería de impacto se aterriza.

Por cierto la gobernadora está de gira por España, ayer junto con el cajemense, Sergio Ávila, vocal de la CEA, sostuvo reuniones para ver proyectos y coinversiones en materia de agua que se puedan aplicar, al igual que otros temas que lleva en la agenda.

Mi opinión, ante lo que se vive con la ‘4T’ considero importante este tipo de giras, proyectos que se puedan aterrizar, como lo de la Megaregión con Arizona, si no hay apoyo federal, la labor de ella, del secretario de Economía, Jorge Vidal, es facilitar la llegada de inversiones de fuera que generen bienestar, empleo, no hay de otra, vienen tiempos difíciles.

UGRS

Se llevó la Asamblea de la UGRS en Cajeme, estuvo presente Héctor Platt y al igual que otras no se salieron del ‘script’ de asambleas que antecedieron y del orden del día, hubo voz para quienes le van a Daniel Baranzini, pero no voto y propuestas como la que hizo Rodrigo Bours, para elegir a nuevos delegados rumbo a la asamblea estatal y obvio los batearon vía licenciado Marco Antonio Urrea, con sortilegios legales.

En mi opinión, ante lo que ha sucedido y lo que viene en este sector, van a terminar muy divididos, entre norte y sur, no sé qué vaya a pasar en la Asamblea, donde votarán 97, pero habrá descontento, sillazos y sombrerazos y a ver cuánto tarda la operación cicatriz.

[email protected]

twitter; @ABN58