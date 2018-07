QUIERO SUPONER QUE COMO MILES de mexicanos, usted también lo vio y lo escuchó. Es evidente que fue video-grabado por un teléfono móvil. Las imágenes se ven obscuras pero el sonido se escucha perfectamente.

En una mesa improvisada, hay tres personajes. A la derecha del presidente electo, una mujer que parece ser la dirigente nacional de Morena, YEIDCKOL POLENVSKY. Hay otro personaje que no se alcanza a distinguir.

De pie, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Con su característico discurso lerdo, arrastrando las palabras, AMLO se dirige a un público aparentemente integrado por alcaldes, diputados y gobernadores de Morena electos.

Eso parece, no me consta.

Les habla como el patriarca de una aldea a sus moradores.

Cuando terminé de escucharlo, me comuniqué inmediatamente con la persona que me envió el video.

—¿Cuándo ocurrió este encuentro y ante quiénes?— pregunté.

—No lo sé. Así como me lo enviaron te lo reenvié.

Lentamente, deja caer las palabras: AMLO está en su elemento natural. Es el redentor de un pueblo sojuzgado por los corruptos. Pisoteado por los poderosos. Un pueblo al que él vino a liberar de sus cadenas de oprobio, para transformarlo en una cuarta República.

Él está fuera del alcance de las tentaciones, de la maldad, de la impureza, de la traición, de la corrupción. Quienes le escuchan, son sus seguidores, los que han pecado, los que han sido tocados en algún momento por las tentaciones del mundo.

A esos se dirige. Como un padre amoroso a sus hijos.

Esta vez y para siempre, nadie podrá conminarlo a hablar ‘de corridito’. Ninguna insolente periodista le va a quitar la palabra de la boca.

“Tenemos que tener muy en cuenta —les dijo—, nada de politiquerías, no hacer política en el viejo molde de la política tradicional. Ese molde se rompió, se hizo pedazos el 1 de julio, la gente ya no quiere a los políticos corruptos, prepotentes, fantoches, falsos, mentirosos, que no quieren al pueblo. Ustedes deben tener muy presente eso”, empezó.

Y alertó: “No vayan a salir con sus tonterías porque la gente se los va a reprochar, no estén pensando que el pueblo es sumiso, callado, que el pueblo está manipulado, que es el mimo de antes. No se equivoquen, es un pueblo muy politizado, lo demostró el primero de julio, la gente va a estar pendiente de todo lo que hagamos, de todo lo que se haga, inclusive, nuestros vecinos, todos nos van a estar observando y nada de que yo, el presidente municipal se compró un carro nuevo y ya el presidente municipal se la pasa en festejos y no trabaja y el presidente municipal se volvió prepotente, ya no es el mismo que conocimos, el que nos vino a ver cuando quería el voto; ya el diputado se viste de otro modo, ya se engomina el pelo, ya habla distinto, se pavonea, se cree mucho. ¡Cuidado! Y desde luego no es solo la formalidad, es el fondo también”.

Y proseguía: “Nada de corrupción, el que se echa a perder se acaba, perjudica a sus familiares, mancha a su familia, afecta al movimiento, afecta al país, traiciona a la patria. ¡Cero corrupción! No es discurso, es que tenemos esa encomienda, acabar con la corrupción y actuar con austeridad, esa es la cuarta transformación”.

AMLO se asume como quien debe poner el ejemplo. “Lo tenemos que dar nosotros los que vamos a tener la responsabilidad, vamos a estar pendientes y cuando menos en los discursos vamos a condenar actos de corrupción”:

E insiste: “Vamos a condenar la corrupción sea quien sea, compañeros de lucha, amigos íntimos, familiares, repito, la patria es primero”.

Volvía a lo mismo: “Cero impunidad porque si no se acaba el movimiento, miren cómo terminaron los otros partidos, ahí están, se echaron a perder, se corrompieron y el pueblo los castigó y lo mismo son dirigentes muy famosos, prepotentes 2 o 3 veces diputados, senadores, políticos muy reconocidos, y miren cómo les fue, son afamados mal portados”.

Les pide que “todos los días levántense pensando en eso, en la gente, en las convicciones, en los principios que es lo que importa más y no se dejen rodear por lambiscones, maleantes, que se reproducen como hongos después de la lluvia en todos lados, zalameros que se dedican a alabar al jefe, prestos a abrirle la puerta del carro, a cargarle el maletín y a decirles cuando les preguntan la hora ‘las que usted diga, señor’”.

Mire usted, más allá de dichos y frases trilladas, un millón de veces repetidas en charlas coloquiales, los consejos de AMLO a su gente, merecen ser analizados, memorizados y tenerlos presente en los años por venir cuando la conducta y el comportamiento de esos alcaldes, de esos diputados, de esos gobernadores, muestren que muchos de ellos no pudieron sustraerse a las tentaciones y a las viejas prácticas en las que se han formado.

¿Cuántas veces me oyó decirlo, me leyó en las columnas, caro lector, que no es que uno no crea en la autenticidad de las ideas y propuestas de AMLO, sino en la honestidad de muchos de los que le rodean?

¿Cuántos de esos alcaldes, de esos diputados, de esos gobernadores, vienen de esa corrupción y de esa impunidad que tanto cuestiona y detesta López Obrador?

He ahí la cuestión.

Los conmina a que “siempre tengan muy bien puestos los pies en la tierra porque el poder es una gran tentación, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, por cierto, una vieja frase derivada de la sabiduría de Lincoln.

AMLO les dice que solo se resiste a las tentaciones cuando hay principios, cuando hay ideales.

Es un buen principio. Y uno quiere creer que habrá un México mejor, qué el ejercicio de la política será más limpio y que mejores tiempos le vendrán a la República.

Uno quiere creer pero…

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! AYER MUY TEMPRANO COINCIDIERON en el aeropuerto de Hermosillo, la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, BULMARO PACHECO MORENO y SAMUEL MORENO TERÁN…

Claudia iba rumbo a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Bulmaro con destino al Estado de Puebla, y Samuel quién sabe hacia dónde se dirigía…

Era el vuelo de las 6 de la mañana, y dos horas después ya estaban en la Ciudad de México…

Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS PARA dar cumplida respuesta a un texto que mucho le agradezco a RICARDO BOURS CASTELO, quien se encuentra de vacaciones con su familia en algún lugar del planeta…

Solo fue eso, Ricardo, “un sentido melancólico”, como lo describes tú…

Fue la circunstancia en que Gabo escribió la carta que dirigía a sus amigos y seres queridos, cuando el cáncer linfático estaba acabando con su vida…

Muchas gracias por tu preocupación y descansa plenamente al lado de los tuyos…

MIENTRAS TANTO, ¿SABE USTED QUIÉN será el coordinador en Baja California Sur de la administración federal en el próximo sexenio?..

VÍCTOR CASTRO COSSÍO… ¿Le dice a usted algo este nombre y estos apellidos?...

En cambio, me dicen que JORGE TADEI, que será el coordinador Federal en Sonora, tiene un perfil académico, es de la izquierda moderada del PRD, y no se le considera con aspiraciones a la gubernatura del Estado…

Y A TODO ESTO, ¿DE DÓNDE VENDRÁN los rumores sobre el destino político de MIGUEL POMPA CORELLA?... ¿Quién estará interesado en moverlo de donde está?...

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]