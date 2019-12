Sonora bajo agua

Vaya semana, que cierre de temporada de lluvias cuando se anticipaba sequía y problemas para el sector agropecuario, prácticamente Sonora se anegó y está bajo agua, sobre todo algunos municipios del río, sierra, al igual que a los grandes con severos daños en su infraestructura de calles y ya ni se diga carreteras, daños al agro, con todo y el beneficio del agua que cayó, en fin ya veremos la evaluación de daños, costos y de dónde saldrá el dinero.

¿Qué fue lo bueno de estas lluvias? Para el sector ganadero mucho pasto y agua para represos (incluidos los ilegales) repercutirá de entrada en menos costos para el sector agrícola, al margen de daños, el vital líquido es una bendición, quizás estas lluvias sirvan para ampliar programas de siembra y puede que segundos cultivos; sobre todo ver que lo que reciba la Presa Mocuzari en el Mayo, habrá que ver el análisis y que digan los dirigentes de los distritos de Riego, Miguel Anzaldo y César Granich.

Y todavía faltan los escurrimientos, en fin, hay que ver cómo quedan los embalses de la precitada Presa Mocuzari, la del Oviáchic y Novillo, los trasvases de agua en los Sistemas de Presas, lo de la Presa Angostura, ya ven ha puesto en riesgo a tres municipios. ¿Lo malo? Destrozos de calles y carreteras por todos lados, no hay municipio que no haya resentido estas lluvias y ante esto la declaratoria de emergencia urgente por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich, para los 72 municipios.

El problema es el recorte al Fonden y la tardanza para que lleguen recursos, porque no nomás Sonora, también Sinaloa y Baja California pasaron por lo mismo y creo peor le fue a Sinaloa.

Veremos la reacción y actitud del Gobierno Federal para atender esta problemática, a un mes de cierre de año fiscal con un PEF 2020 muy malo y el presupuesto estatal en vías de ser analizado y aprobado este mes.

Si no hay apoyo del Gobierno Federal, no tendrán argumentos en el Congreso para evitar que el Gobierno Estatal solicite un crédito de 1300 millones de pesos y si no es que más, Sonora ha quedado destrozada, se necesitarán muchos recursos.

¿AJUSTES?

Es obvio que tendrá que haber un ajuste al presupuesto estatal del año que entra, lo sucedido esta semana con las lluvias obliga a esto, creo que la obra del Teatro Sonora, que tiene un presupuesto de 180 millones tendrá que esperar para el año que entra, es importante la cultura, pero en este momento y ante las circunstancias, no es prioritaria.

Quizás ajustes en otras áreas es algo que tendrán que ver en el Congreso, cuya presidencia este mes la presidirá el legislador del PAN Gildardo Real, quien al margen de ser de oposición le entiende a la política, los números, al igual que el diputado y coordinador del PES Jesús Alonso Montes Piña.

El problema es Morena y PT pero ante lo sucedido esta semana, tendrán que cambiar de actitud, aunado a que no tiene cara ante el serio recorte que viene para Sonora en el PEF 2020, en el que por segundo año los morenistas han castigado a Sonora y se pondrá peor en el 2021, cuando se renovará la gubernatura.

En fin, veremos cómo el Congreso y el equipo que encabezará el secretario de Hacienda, Raúl Navarro, sacarán adelante el presupuesto a ejercer el año que entra, mismo que ronda en los 70 mil millones de pesos.

DOÑA OLGA

Estuvo de visita en Hermosillo, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, para hablar de ‘Federalismo y Desarrollo Municipal’ y pues el chiste se cuenta solo, venir hablar de eso cuando Morena aprobó un presupuesto asistencialista-electoral, dañando seriamente a gobiernos estatales y municipales, que incongruencia.

Y no solo eso, vino a decir también que el presupuesto federal es ‘draconiano’, miente es electorero, es darle a los pobres dinero para tenerlos controlados, afectando a sectores a los que generan empleos e impuestos cuya bolsa del Gobierno Federal de AMLO, reparte sin equidad, es la realidad.

Vino a enterarse por lo visto no sabía o fingió demencia que la Tribu Yaqui, tiene varias casetas de cobro ambulantes entre Guaymas y Obregón, lo que a todas luces es una ilegalidad, al igual que la toma de casetas por parte de activistas… y no hacen nada ante el evidente malestar de ciudadanos y sectores del transporte.

Que tomaría cartas en el asunto dijo doña Olga, al igual que en el tema del gasoducto ¿ustedes creen? Lo dudo y menos con los yaquis, peleados a muerte con el ‘pico y la pala’.

Vino a mi mente la vista que hizo la señora Cordero, hace unas semanas a Tijuana, a atestiguar la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de BCN y ahí está el video de prueba que antes del acto, ella riéndose a carcajadas con Bonilla, diciéndole que prevalecerá la norma y se quedara 5 años como gobernador.

Y pensar que esta señora fue ministra de la SCJN y pues mis respetos para la gobernadora Claudia Pavlovich, al igual que demás gobernadores emanados del PRI y PAN de tener institucionalidad y cortesía política con un Gobierno que los ha castigado nuevamente en la repartición del presupuesto federal, no me cabe la menor duda urgen cambios en convenios de Coordinación Fiscal, el centralismo de AMLO nos está llevando al precipicio.

ROSTRO

El pasado martes en Sesión de Cabildo se mostró otra vez el verdadero rostro del Gobierno Municipal que encabeza Sergio Pablo Mariscal, quien no midiendo consecuencias ante falta de resultados y creyendo que tendría impacto positivo, mandó a través de una regidora, quien mostró también incapacidad y falta de conocimientos a decir una bola de sandeces en apoyo a Evo Morales, el destituido expresidente de Bolivia, hoy asilado en México.

Y todavía peor, en el escrito que leyó la regidora muy mal redactado y su contexto cuestionando a los EUA con expresiones de ‘imperialismo Yanqui’ ‘gringos’ etc… Una serie de estupideces, las cuales pretendían publicar en medios locales, estatales y nacionales, lo cual fue aprobado por la mayoría de Morena con el voto en contra de regidores de oposición y con justa razón, ni al caso el tema cuando hay otras prioridades.

Y como era de esperarse vino reacción, la portada de TRIBUNA del día siguiente, no podía haber estado mejor, dio en el clavo, mostró el verdadero rostro de Sergio Pablo Mariscal y de un Gobierno fallido.

Y ya ni que decir de la prensa nacional, redes sociales lo hicieron pedazos que tuvo que recular, dar marcha atrás, como bien alguien señaló en un tuit “la ganó en Cabildo, la perdió en redes sociales” y así fue.

¿Y qué de la Ley de Ingresos y Presupuesto a ejercer el 2020? Pues más de lo mismo, o sea nada, se seguirá cayendo la infraestructura de Ciudad Obregón, Oomapasc, seguirá igual o peor sus finanzas y con el papel que ha jugado a través de los últimos trienios… de ‘caja chica’ del grupo en el poder y seguirá el manoteo en todas las áreas.

SEGURIDAD

Y en seguridad en Cajeme, otro mes con más muertes que días que tiene el mes y en Bácum, Guaymas, en las mismas con serios problemas con la delincuencia organizada, con una estrategia de “abrazos no balazos” de AMLO y Alfonso Durazo, que no funciona.

Y ante esto cualquier coordinación y articulación con PESP y AMIC no da, ni dará resultados y así seguiremos con riesgos para sociedad civil inocente, misma que se está acostumbrando al sonido de balas y ráfagas de metralletas.

Saco a colación esto por el ataque mediático que están sufriendo los LeBarón, quienes perdieron a 9 de sus integrantes, la mayoría niños y ahora los satanizan, que perversidad por pedir ayuda al presidente Donald Trump. Los quieren culpar de que por solicitud de ellos, el mandatario estadounidense quiere declarar a cárteles mexicanos como “terroristas” lo que traería como consecuencias una injerencia de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, lo cual es una mentira.

Ya Trump, trae desde hace meses este plan, el cual lleva un proceso legal y será una de sus banderas el año que entra, en búsqueda de su reelección, así como lo fue lo del muro. Como era de esperarse vino reacción del Gobierno a través del canciller Marcelo Ebrard y del propio titular de Seguridad, Alfonso Durazo, rasgándose las vestiduras que no permitirían injerencia de ningún tipo, con la clásica alusión a la “soberanía”, etc...

Yo me pregunto, ¿cómo vería el ciudadano sonorense una incursión, por ejemplo de elementos de Seals, Naval, DEA, fuerzas de élite norteamericanas en coordinación con PESP y AMIC, pegando una limpia en Cajeme, Bácum, Guaymas, Empalme, Navojoa? De seguro lo verían bien al igual que en otras entidades atosigadas por el crimen organizado.

Obviamente la narcopolítica como diría Manuel Clouthier, del Gobierno Federal no lo permitirá, en fin ya veremos los alcances de esta iniciativa del presidente Trump y que repercusiones tendrá para México, si se aprueba.

REDES PROGRESISTAS

Imposible no hacer comentario de lo sucedido el domingo pasado en una más de las asambleas de la nueva agrupación política, Redes Progresistas cuya cabeza visible lo es la maestra Elba Esther Gordillo y a la luz de lo que está sucediendo, pacto que hay con Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el evento que se efectuó en la Arena Itson confluyó gente de todos los partidos, priístas como Rolando Cruz operador de Rogelio Díaz Brown, haciendo de las suyas al igual que los padrecistas Adrián Espinoza y Paco Bueno.

También por ahí Denisse Navarro, quien fuera funcionaria municipal y excandidata del PRI a diputada es obvio que ella ya abandonó el tricolor y ahí viene otra desbandada soterrada y abierta de consumarse que los mismos de siempre se queden con la dirigencia municipal del PRI.

Al evento también acudió Roberto Vargas, quien fuera candidato independiente a diputado, al parecer pariente al igual que Denisse de Gerardo Vargas, exsecretario de Gobierno en Sinaloa y uno de los coordinadores nacionales de Redes Progresistas.

El cambiar de partido no es el problema desde hace años se viene dando esto, es de acuerdo a intereses, no es la ideología es el poder y el dinero lo que mueve, lo grave es que utilizan las mismas prácticas de siempre. Se abusa de la necesidad de la gente que se va incrementar con Morena, porque mientras adentro de la Arena Itson gente del INE daba su aval al evento, afuera gente acarreada en camiones enfurecida porque no les dieron agua, comida y los 200 pesos prometidos.

Y mientras se dio esta ‘democrática’ asamblea, una noche antes en conocido restaurante de la calle Cananea, Fernando González y Maricruz Montelongo, yerno e hija de la maestra Gordillo, degustando finos cortes y vinos.

No me cabe la menor duda Redes Progresistas tendrá su registro y creo México Libre el que tienen Margarita Zavala y Felipe Calderón también, el detalle y pregunta es ¿qué papel y rol en la elección del 2021? Me queda claro que en Sonora y en el país, la maestra Gordillo, la jugará con AMLO y Morena, así que a tomar nota PRI, PAN, MC y los aspirantes, Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán, con el ‘divide y vencerás’ que se está cocinando en las altas esferas del poder.

TUMBABURROS

En mi opinión, que ausencia de liderazgos locales que un tuitero que su cuenta se llame “Tumbaburros” primeramente ya dio la cara, ya se sabe quién es, asuma papel de líder y que panistas y priístas le dieran juego o lo trajeran a Hermosillo, para dar charlas y sostener reuniones. Creo esto debe ser motivo de reflexión para partidos, este tipo de estrategias, ya de por sí, problemas con las marcas… y con esto.