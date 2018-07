Viene el cambio con Morena… y cambios en Sonora

No hay como que pasen unos días, cuando sucede algún hecho importante para reflexionar porque suceden las cosas, esto en relación al aplastante triunfo de AMLO y Morena en todo el país, Sonora no fue ajeno y lo puedo sintetizar, tal como ya se había comentado, en el hartazgo ante tanta corrupción e impunidad que hay desde hace muchos años y pidió en la urnas un cambio total y vaya que se dio y ahí viene.

Pero vamos a concentrarnos en Sonora, Morena se llevó todas las principales alcaldías y con lo que no contaban por aquí y no lo esperaban, es que se llevaron el Congreso un total de 20 diputados, tendrán mayoría el único que ganó un Distrito fue Fermín Trujillo y fue con un partido aliado al PRI, PANAL que a lo mejor pierde el registro, a ver para donde ‘jala’ de ese tamaño fue el desastre para el PRI y PAN, vaya rechazo que tuvieron de la gente.

¿Qué pasó? La entidad tiene en Claudia Pavlovich de la mejores gobernantes calificadas a nivel nacional, recibió una entidad dividida, con rezagos, problemas, fue la primera entidad en crear sistemas anticorrupción, ella ha estado a la altura de las circunstancias, entonces el problema está en los integrantes del gabinete y quienes le dijeron al oído, no te preocupes, gobernadora todo está bien… y no.

A principios de semana subí a redes sociales un comentario, que habría una reacción de la gobernadora, ante el mensaje que dieron las urnas, que esto se convertiría en un nuevo reto para ella, tal como el del 2015 y lo afrontara, y así fue en ese sentido, su respuesta en el mensaje que envió a la ciudadanía.

¿Qué viene? Bueno pues ahí viene la semana que entra el período vacacional, en donde seguramente la gobernadora Pavlovich, va a reflexionar, analizar y a su regreso hará lo conducente, que no es otra cosa más que cambios en políticas públicas, sobre todo en lo social, para poner de acorde a su Gobierno en lo que se viene a nivel nacional y que es prioridad para quien será el nuevo presidente, un Gobierno enfocado a los pobres.

¿Cambios en el gabinete? Creo si los habrá, la gobernadora Pavlovich, está obligada ante las nuevas circunstancias, seguramente hará ya a un lado los afectos, lealtades, dará las gracias, pero de cara a la segunda mitad de su mandato y salida en el 2021, tomará decisiones y vaya que lo hará.

Cuando suceden este tipo de cosas a nivel Gobierno o que repercuten, se estila que los integrantes de un gabinete presenten su renuncia y la pongan a consideración del mandatario en turno, en este caso ignoro si lo harán.

Creo donde se vendrá el primer cambo y ajuste es en Sedesson, donde ahorita hay un encargado de despacho, es obvio que en esa dependencia no hubo buenos resultados o no los esperados, ¿Cómo si tenían ahí al ‘bony’ de Rogelio Díaz Brown? Quien después del papelazo como coordinador de Meade, y lo que hicieron en lo local, ahí están los videos que registran la compra vergonzosa de voluntades, será diputado pluri número 1 y coordinador de la mini bancada. ¿No habrá manera de que lo saquen de la lista?

En fin, tiene que llegar a la Secretaría alguien con capacidad, oficio, sensibilidad para aterrizar política social a implementar, tal es el caso por ejemplo el sur, la región del Mayo, sigue siendo la más fregada, no salen del atraso. ¿Por qué? Y mediáticamente se anuncian logros y engañan a la sociedad y a la gobernadora, eso no pude seguir así.

Ahí están los nombres de; Flor Ayala, Ernesto de Lucas, Pano Salido de entre quienes podrían encabezar esa dependencia, que será clave para el 2021, de cara a lo que se viene y con un Morena bien empoderado.

Seguridad

Uno de los reclamos que recibieron los candidatos de todos los puestos a elegir, fue el relacionado con la seguridad, los robos a la alza y el sur con serios problemas con el crimen organizado, muchos asesinatos en Cajeme y Empalme y esto no puede seguir así, hay intranquilidad y no podemos terminar con una sociedad que camine por la calles y brinque sobre cadáveres sobre las banquetas y se le haga algo normal, para allá vamos, ya hasta ‘selfies’ se toma la gente cuando hay un crimen.

El secretario de Seguridad, Adolfo García Morales, señaló esta semana que espera una relación institucional con quien será el nuevo titular nacional de Seguridad Pública, el sonorense Alfonso Durazo, quien por cierto cederá su puesto en el Senado, que ganó junto con Lilly Téllez al cajemense Arturo Bours, ya veremos que decisiones toma la gobernadora Pavlovich en cuanto a este tema sensible.

Finanzas

La nueva realidad que se viene en el Congreso del Estado, que será controlado por Morena, implicará mucho cabildeo por parte del titular del área Raúl Navarro, lo suyo son los números, arrastra bien el lápiz en eso, pero ahora deberá sacar a flote capacidades políticas, para lograr convencer a los diputados morenistas en temas presupuestales, y es que traerán línea de la Ciudad de México, tanto este como todos los congresos estatales que van a controlar a partir de septiembre harán sentir su fuerza y visión en el Presupuesto 2019.

Este asunto de las finanzas y presupuestos es algo que deberá ocupar y preocupar a la gobernadora Claudia Pavlovich, los 3 años que quedan de su mandato, es obvio que Morena va a buscar e intentara ‘acotar’ a gobernadores, Sonora no será la excepción y hay hoy un hombre fuerte, Alfonso Durazo, quien al margen del rol que desempeñará estará atento a lo que suceda aquí por razones obvias… la gubernatura y por ende va a coordinar todo desde allá y ni se diga las delegaciones federales, doy por descontado que se van todos y ahí se verá la mano del originario de Bavispe.

En fin, estas áreas al igual que la de política interior que encabeza Miguel Pompa; Salud con Enrique Claussen, entre otras, serán motivo de reflexión, análisis, por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich, para hacer los ajustes o cambios que considere necesario, al igual que como primera priísta en la entidad, ver que le va a deparar al partido que encabeza, Gilberto Gutiérrez, rumbo al 2021.

Hopkins

Dice el refrán o dicho “Para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo” ante la realidad de que el colosista Alfonso Durazo es el hombre fuerte del morenismo en Sonora, pues habrá que ponerle otro colosista, para cabildear y buscar lo mejor para Sonora, y me refiero al experimentado, Guillermo Hopkins.

Desde mi punto de vista y opinión, a este sonorense se le debe invitar a participar en el Gobierno del Estado, no sé si en el gabinete o asesor, pero lo que se viene implica la participación de él, dada su excelente relación con Durazo, nadie como él para cabildear con quien será titular de Seguridad y tendrá injerencia en asuntos públicos de Sonora… al tiempo.

Congreso

Para preocupar el perfil de la mayoría de los 20 diputados de Morena que van a controlar el Congreso y que tomarán decisiones, votarán leyes que tendrán repercusión en Sonora y espero que como ciudadano, sean para bien, para cambio en beneficio de los sonorenses y no por revanchismos.

No quiero hacer estereotipos, al final de cuentas el pueblo, harto eligió a quienes serán legisladores pero pues por ejemplo preocupa que un tipo, ‘Siri’ Salido, quien hace una semanas tuvo problemas al sustraer cerveza de una tienda de conveniencia, son pagar, lo acabo de ver en un video declarando “no sé hablar, pero pienso”, (ufff) pues no me lo imagino subiendo a tribuna a presentar una iniciativa, obvio no hará ninguna, de eso se encargarán los asesores de la bancada.

Igualmente en la capital, en un par de ruedas de prensa, me tocó ver a diputados de Morena electos, que no quiero juzgarlos, no los conozco, pero preocupa saber si están capacitados para un puesto tan importante. ¿Quién será el coordinador de la bancada? Buena pregunta, pero con ese tendrá que lidiar el Poder Ejecutivo y así estarán las demás entidades que Morena controlará congresos estatales, viene un cambio y giro de 160 grados

Carlos Urzúa.

Vaya declaraciones de quien será el nuevo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y de cómo se refirió a los productores del noroeste del país, en entrevista que tuvo con Carlos Loret de Mola.

Señaló a los productores del noroeste como ‘ricos’ y que se va a revisar los subsidios que reciben, que en pocas palabras, según el futuro funcionario, esa ‘bolsa’ de recursos se deben de ir a otras entidades, si ese es el concepto de ayudar a los ‘pobres’ campesinos, quitándole a quien con eficiencia trabaja, pues habrá problemas.

Los subsidios al campo se dan en EUA, Canadá y es parejo para todos y es mucho más de lo que se da en México, que son como 15 mil millones, que parece mucho, pero a nivel país, no lo es.

Todos los productores, sector social y privado, tienen derecho a subsidios, así está estipulado, Sonora y Sinaloa, hacen un gran aporte para la alimentación de los mexicanos, considero desafortunada ese tipo de expresiones de parte de quien conducirá las finanzas nacionales.

Veremos la reacción, en su momento, de productores de la poderosa CADES, de Sinaloa, AOASS, que encabeza Baltasar Peral y demás organismos de productores de Sonora y Baja California, ante lo señalado por Urzúa.

Seguramente será uno de los temas a tratar con quien será el nuevo titular de Sagarpha Víctor Villalobos, quien despachara aquí en Ciudad Obregón a partir del 2 de diciembre de acuerdo al programa de descentralización de dependencias federales que ofreció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto esto del cambo de oficinas de la dependencia a Ciudad Obregón, tendrá un impacto muy positivo, será otro detonador económico para el municipio y región.

El hecho de que se venga, cambio que se dará paulatinamente, implicará un incremento en la demanda de bienes y servicios de todo tipo; habitacional, inmuebles parafinancieras ligadas al campo, hoteles tendrán ocupación, restaurantes, incluso la construcción de lo que será la sede de la dependencia, contratación de personal, en un fin un largo etcétera de beneficios.

Obvio también habrá un problema y lo comentamos, el traslado de protestas, sobre todo de campesinos de otras entidades, a quienes veremos tomar las calles; Miguel Alemán, Náinari y donde estén las oficinas provisionales del secretario Villalobos.

Saco a colación esto también, por una declaración que hizo el alcalde Faustino Félix al periodista, Luis Alberto Medina, de que es ‘inoperable’ que Sagarpha se venga a Obregón, señaló también que para que se dé eso, se tienen que hacer inversiones, pero fue de impacto, por la respuesta que hubo en redes, a lo primero que dijo.

No creo que la intención del ‘Tino’ haya sido esa, todos ven de manera muy positiva para el municipio la llegada paulatina de tan importante dependencia a Cajeme, pero queda de relieve, para los políticos, funcionarios, deben ser cuidadosos con lo que declaran, la ciudadanía y las redes sociales están atentas a todo y en cuestión de minutos te pueden ensalzar o hacerte giras.

Boletas

Concuerdo con quien fuera candidato independiente Rodrigo Bours, en lo raro y extraño que 37 mil ciudadanos que les entregaron su paquete de boletas, votaron por todos… menos Alcaldía, ¿cómo fue eso?, al parecer Bours interpondrá queja, denuncia ante la autoridad correspondiente, para que al final expliquen que pasó.

¿Dónde están esas boletas? ¿Si fueron cruzadas, a quien favorecían? ¿Cómo las sacaron? ¿El ciudadano no votó y se la llevó?, como también raro muy extraño que se abrieran de más casillas especiales para esta elección y que estuvieran atiborradas, haciendo colas, ciudadanos de los municipios y no foráneos. ¿Y eso? ¿Por qué ciudadanos locales se fueron a casillas especiales y no donde les tocaba en su Distrito? Y aparte enojados porque se acabaron las boletas, son 750 para una casilla especial.

Creo que esto tuvo que ver con la elección de senadores, ya que la casilla especial es para votar puestos federales, y si fue para favorecer al PRI, ni para eso les dio.

Lo que si es que ‘ríos’ de dinero corrieron el fin de semana pasado, y ‘dioquis’ en lo que respecta al PRI; perdieron los 300 distritos electorales y todo lo demás, me queda claro que una parte si llegó a la gente, y aun así no votaron por ellos y otra parte los ‘operadores’ se quedaron con el dinero, como cada vez que hay elección.

Por cierto, el PAN votó a favor de Morena, hubo todo una operación en ese sentido en todos los municipios grandes que perdió el PRI, como también no pocos priístas, votaron en contra del tricolor, y no es necesario investigar y reflexionar mucho, están hartos de imposiciones y a ver si entienden el mensaje rumbo al 2021.

Célida

Para darnos una idea de lo que se viene, hay que dar lectura a lo declarado esta semana por pare de la alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quien ya señaló que a través de emisarios, se supone algún empresario, recibió oferta de dinero y expedientes para que no le ‘rasque’ mucho a la administración que se va.

Ella rechazó la oferta y añadió que están ‘nerviosos’ no creían que perderían y pues se les acabó el esquema de negocios, que no tiene nada personal contra nadie, pero si surge algo de revisiones y auditorías, actuará en consecuencia, y pues baste recordar que antes de su ingreso a Morena, que fue diputada del PAN y exfuncionaria con Guillermo Padrés, saquen conclusiones.

Todo parece indicar que la propuesta que le hicieron fue de ¡50! millones de pesos y los expedientes de un exalcalde del PAN, ¡qué tentación!, y lo rechazó, eso habla bien de ella y lo que viene.

Si esto sucedió en la capital ¿se imaginan el esquema que se rompe en las demás administraciones municipales del PAN y PRI que se perdieron? Ahí viene más trabajo para la FAS.

[email protected]

twitter; @ABN58