Vienen cruceros ¿y el home port?

Hace un par de semanas se dio a conocer una noticia que tendrá impacto en Sonora, en materia de Turismo, Grupo Vidanta que encabeza el empresario Daniel Chávez, con fuertes inversiones en Puerto Peñasco, anunció la primera línea de barcos de lujo, serán 5, que iniciarán cruceros en octubre y uno precisamente estará destinado para recorrer el Mar de Cortés, iniciando precisamente en “Rocky Point”, donde ya debería estar listo el Home Port, pero no, la corrupción e impunidad tiene parada esta importante obra.

Recuerdo al señor Chávez, hace unos años, en una charla que dio en un evento empresarial en un hotel de Hermosillo, donde mostraba su interés por invertir en barcos para cruceros, y que consideraba importante la realización del Home Port, en Peñasco, lo cual inició en el sexenio de Guillermo Padrés, todo iba bien, pero al final del sexenio pasado, todo se vino abajo con una decisión que tomaron a escasos días de terminar el sexenio, de hecho fue la última “tranza”.

¿Qué pasó? Pues el entonces comisionado de Turismo Javier Tapia, en complicidad con uno de los, Dagnino, canceló la adjudicación de una parte de la obra que se había dado por licitación a una empresa, Ipidsa y se la dio a otra e hizo el traspaso de más de 50 millones de pesos, según consta en documentos, y ahí se gestó el derrumbe de todo.

Como era de esperase la empresa se fue a tribunales y hasta hoy hay un pleito legal que lleva años sin viso de arreglarse, las obras del Home Port derruyéndose por la oxidación, lo que pude constatar un par de veces, una verdadera lástima.

En lo personal yo le di seguimiento a este asunto, llevé a la FAS documentos, audios de Tapia, periódicos, notas que dieron cuenta en esos días de este desfalco y sí a las semanas me hablaron, y confirmaron la salida de esos millones de la cuenta de Turismo mismo que fueron a dar a una Constructora de Manzanillo, Colima, menos el “moche” respectivo.

Me dijo el agente del MP que me atendió que no podían hacer nada, porque tenía que haber denuncia de por medio y como eran recursos federales, habría que ir también a la entonces PGR.

No era asunto mío interponer denuncia, porque de todos modos no iba a prosperar, dadas las relaciones que tiene Javier, precisamente ahí en Puerto Peñasco, nomás es cuestión de ver la foto de un evento que se realizó hace unos días en la construcción de una nueva torre, ahí presente, Tapia.

El punto es que ante el anuncio de Chávez, que de Puerto Peñasco, saldrán cruceros, yo me pregunté ¿y cómo?, pues ahí les va la solución que se tomó, los turistas que vayan a tomar cruceros los van a concentrar en el Centro de Convenciones y de ahí los trasladarán para que de algún punto suban a lanchas que los trasportaran al barco que estará fondeado por ahí para subirlos ¡háganme el favor!, y así será siempre mientras no haya Home Port, vaya imagen que se llevarán.

La gobernadora Claudia Pavlovich, presentó en el paquete presupuestal para este año, recursos para continuar con la obra, pero la “4T” no le aprobó ninguno de los proyectos que presentó, más el pleito legal que hay.

¿Tiene solución este problema? Pues creo explorar la posibilidad de que Chávez, adquiera el juicio, o que haya un acercamiento del abogado del Gobierno, Iván Jaimes, junto con el secretario de Economía Jorge Vidal, con las compañías involucradas en el pleito, con mismo señor Chávez, y buscarle la salida.

El señor Chávez tiene los recursos y el interés de que la obra de Home Port, continúe y termine, estamos hablando de un negocio que va a generar otro “boom” en Puerto Peñasco, una realidad que ahí está ya a la vuelta de la esquina, cruceros como en Mazatlán, lo que conllevará la llegada de turistas de Arizona, Nuevo México, Colorado etc… más el turismo sonorense que confirmarán esos cruceros para recorrer el Mar de Cortés, y llegar a otro punto importante… Guaymas.

Al Puerto hay que darle su buena arreglada próximos meses, estamos hablando de que con regularidad más de 1500 pasajeros en promedio, bajarán ahí para recorrer la ciudad, ir a San Carlos, van a consumir, habrá derrama de recursos, hay que preparase.

Solución Parcial

Lo dicho y comentado, la solución que salió de la última reunión de productores en Sader y su titular Víctor Villalobos, fue parcial, no como lo establecen las reglas de operación para granos que data de años, pero vino el cambio de régimen y una “4T” que no sé en que medida va a afectar al campo.

Se logró subir hasta 50 hectáreas el apoyo de Ingreso Objetivo, lo querían poner en 30 con un 4.5% de incremento y la posibilidad de que se dé el apoyo a toda el área, dependerá de siguientes reuniones que tendrán con Sader y el diputado Heraclio Rodríguez, quien preside la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, para ver de dónde pueden salir los recursos, pero eso llevará tiempo y quizá termine el asunto “atole con el dedo” pero pues tendrán que seguir dando la pelea.

Fueron claros Alejandro Olea, Toño Fornés y una señora productora de Tamaulipas, quien al hacer uso de la voz, les puso una zarandeada a los funcionarios, sobre el futuro que le depara a productores y al campo las políticas que va a implementar este régimen.

La ruta está trazada ya por el presidente, el apoyo será a los pequeños campesinos, les pagarán al doble, por justicia social y clientelismo político, pero insisto, se están llevando a los productores que llevan el alimento a las mesas, no en balde el Yaqui se siembran más de 200 mil hectáreas de trigo y el apoyo debe ser al tonelaje, no importando el área ¿por qué limitarlo a 50 hectáreas?

La vocación del Valle del Yaqui es triguera ¿qué va a pasar entonces? ¿Cuál es el futuro? ¿Cambio de patrón de cultivos a más rentables? ¿Va a ser recurrente cada año este problema del Ingreso Objetivo? Solo el tiempo lo dirá y decisiones que tomen los productores de acuerdo al nuevo “juego” del Gobierno y el mercado.

Por cierto cabe destacar el apoyo y esfuerzo del diputado Jorge Russo Salido, quien ha estado al 100% apoyando las gestiones del dirigente de Aoass, Baltasar Peral y otros dirigentes, productores que ha estado en las negociaciones, lo que no ha hecho el diputado por Morena Javier Lamarque, que no se les olvide a los cajemenses, como tampoco han hecho nada la diputada Hildelisa González, por el Mayo, ni Heriberto Aguilar por los de Guaymas-Empalme.

Hay otra cosa que preocupa y que está en la mesa de la “4T” traen el tema del agua, quieren retomar el control de Distritos de Riego, y también ahí está latente, el de cambio de régimen de tenencia tierra y va rápido AMLO, ahorita que no tiene contrapesos, así que otra opción que hay, debe ser en el 2021, cuando se dé renovación en la Cámara de Diputados, urge un balance en el poder, veremos.

Tarifa 1F

Es un hecho ya confirmado por la gobernadora Claudia Pavlovich, de hecho ya firmó con autoridades de la CFE, a reserva de que falta con Hacienda, lo del subsidio a la tarifa eléctrica 1F, que beneficiará a los habitantes de los 72 municipios de Sonora.

Este beneficio lo tenía solo Hermosillo, desde hace años, pero por gestiones de la gobernadora Pavlovich, se amplió a todos los municipios del Estado.

El pasado viernes Antonio Astiazarán, muy compenetrado en el tema de energías limpias y renovables, los dos aerogeneradores que gestionó y que están en Puerto Peñasco y que han beneficiado en recibos de la CFE a pagar a muchas familias sonorenses, cuestionó lo de la firma y contenido de este subsidio, que cada quien interprete esto en el contexto que quieran, lo importante es que haya un beneficio para los sonorenses.

Hay algo en que coincido con ‘Toño’ el subsidio al consumo debe terminar y se debe enfocar a que en todos los hogares haya paneles solares, energía limpia, más barata, ahí se debe enfocar el subsidio.

California a partir del 2020, las construcciones deben tener paneles solares, Chicago, la ciudad más grande EUA acaba de tomar decisiones en ese sentido, todo irá con rumbo a energía limpia, incluso el transporte público, será electico, con plazos entre 2035 y 2040 y ese rumbo están tomando otras ciudades de EUA y Europa.

¿Y aquí? AMLO, Manuel Bartlett y la CFE han tomando la “nacionalista” decisión de comprar ¡carbón! y reactivar minas porque hay que darle trabajo a la gente, para generar energía eléctrica, esto no puede ser, es inadmisible, el reloj para atrás.

Por cierto, hace un par de meses el presidente, les condonó a los habitantes de su tierra Tabasco, ¡13 mil millones!, que adeudaban en recibos a la CFE, borrón y cuenta nueva, según él.

¿Saben lo que está pasando hoy en Tabasco?, la gente sigue sin pagar, de aquí somos dijeron, saben que AMLO no les cortará la luz y la costumbre se hace norma y aquí productores batallando por Ingreso Objetivo, para que vean lo que es el populismo y el costo como país.

16 votos

Con 16 votos a favor, Pepe Guerra, el contralor del Ayuntamiento de Cajeme, se queda pero como bien lo señaló el regidor Rodrigo Bours, debe excusarse y separarse de una de las investigaciones, la del Rastro, operación irregular y documentada, que se hizo en la administración de Rogelio Díaz Brown.

La razón y se entiende es que un familiar directo de Guerra, era el director del Rastro y por razones más que obvias, muy difícil que le dé seguimiento, esto ni análisis necesita, aunado a que el objetivo es el ‘Roger’.

No sé qué le depara a estos asuntos de las denuncias de actos de administraciones pasadas, lo que sí es un hecho, regidores de oposición no van a quitar el dedo del renglón hasta que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, dé la orden de que Guerra, dictamine a favor o en contra de las denuncias interpuestas.

Y a propósito de denuncias, coincido con Bours, en el caso del paso a desnivel que lleva más de 3 años y es fecha que no terminan y afecta la movilidad de Plano Oriente y toda esa zona del municipio, de que el alcalde y el director o titular de Obras, Galindo, tienen que hacer algo, no es posible esto.

Esta obra junto con la rehabilitación de la Jalisco y Sufragio, forman parte de un paquete de obras que se entregó a una constructora poblana, por adjudicación directa, por intervención de una señora Vázquez Mota ¿les suena el apellido?, a los panistas sí. Y como ya es sabido dejaron todo tirado y un robadero de dinero.

Para que se den una idea, la rehabilitación de todas de calles del Valle del Yaqui, anduvo por los 250 millones de pesos, entre este paso a desnivel y las calles Jalisco y Sufragio, más de 500 o 600 millones, para que se den una idea de lo que se han robado.

Y para acabarla de amolar, mal hechas, mal terminadas, las guarniciones, obras subterráneas etc… y ahí viene la prueba de fuego para la Sufragio, cuando entren las batangas y camiones con toneladas de trigo para los silos, que si le sumamos el próximo período de lluvias, ya sabrán, saldrán a flote todo las fallas, al tiempo, con el consabido malestar de la ciudadanía y negocios de las rúas, ¿quién responderá? ¿Cómo andan as fianzas de las obras?

Licitaciones

Con quien también coincido es con la regidora Rebeca Godoy, es hora ya de pasar de la cubetas de pintura, adopciones de callejones y de que empresarios estén aportando cosas, a lanzar ya licitaciones de obra pública, sobre todo de calles o de plano seguirán con cascajos y bacheo, para que en la siguiente temporada de lluvias, volvamos a lo mismo, hoyos por todos lados.

Es hora de que no hay una obra con el sello de la administración de Sergio Pablo Mariscal ¿hasta cuándo? ¿Cuánto dinero hay para obra? No hay campaña que sirva, de imagen, si las cosas seguirán igual.

Festejo

Hubo festejo para celebrar el cumpleaños de Manuel Montaño, de quien espero algún día dé a conocer como estuvo todo el asunto del Estadio Yaqui y de terrenos aledaños, si alguien sabe fue él, fue el síndico con Rogelio Díaz Brown, dudo que lo haga, por el peso de uno de los implicados.

El detalle es que por ahí estuvieron un par de personajes que han dado y darán mucho de qué hablar entre la clase política y ciudadanía en general, Ricardo Bours y Ernesto Gándara y de seguro habrá más encuentros, son amigos, con capacidad y oficio, conocen bien el “sistema” y quizás se dé una coyuntura que los una.

Ricardo, ya más abierto, en constante recorridos por municipios en Guaymas, en la semana aglutinó a militantes de partidos y ciudadanos sin partido y ese ha sido el tenor en los municipios que ha visitado.

Ernesto, más institucional, razones obvias pero también reuniones contantes para una decisión que ya tiene tomada y llegado el momento la hará oficial, buscará la candidatura por el PRI… o sin el PRI, de hecho el tricolor es quien lo necesita ante las circunstancias que vive.

Si hay una operación maquiavélica para sacar de la jugada a Ernesto, de la candidatura por el PRI, no dudaría que él y Ricardo pudieran llegar a construir un acuerdo.

Y digo esto porque si aparecen en la boleta electoral Ricardo, Ernesto y Toño, se va a pulverizar a diseminar mucho el voto y el único beneficiado sería el candidato de Morena y hay que recordar que también aparecerá en la boleta, AMLO, con lo de la revocación de mandato y si para esas fechas están funcionando bien los programas clientelares, pues olvídense.

Por cierto, todo pinta para que el candidato de Morena, sea Alfonso, pero ojo con lo dicho esta semana por Bours, puede que se dé un cierre de filas con Ana Guevara, incluso el tricolor, me resisto a creer esto pero hay algo que me hace ruido, la presencia en giras y cabalgatas de Ana, de un personaje que tuvo rol en el 2015… Samuel Fraijo, quien políticamente no se manda solo ¿de parte de quién va?