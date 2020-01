Y ahora lo que faltaba; Morena se sale del corazón de Muñoz Ledo + Victor Hugo Celaya, mañana en Foro Cajeme

Después de la sentada que le dieron ayer a Muñoz Ledo en la comparesencia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ha quedado en el aire una duda y un reto.

El legislador que cuenta con una larguísima trayectoria en la vida pública de México que va desde secretario de Estado, dirigente del PRI, embajador plenipotenciario y fundador del PRD entre muchas otras cosas, además de integrante de Morena, por supuesto, sufrió ayer uno de los más grandes desaires que no vivió ni en sus peores momentos de oposición al lado de los cofundadores del ya casi extinto partido del Sol Azteca al lado de Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas.

Sencillamente no le permitieron hablar, menos --como era su intención-- mostrarle unos videos a la señora Piedra, la que se quedó idem, luego de que los mismos diputados morenistas le negaron a don Porfirio su derecho a ser escuchado.

Con tales imágenes, el exsecretario de Educación Pública en los tiempos de López Portillo quería demostrarle a la señora Piedra los abusos de que están siendo objeto los migrantes allende la frontera sur de México, especialmente con un grupo de hondureños, lo que según Muñoz Ledo, exhibe al Gobierno de México al servicio o como policía de los estadounidenses.

Empezamos con la duda; don Porfirio salió del recinto legislativo con el interrogante de quién o quiénes podrían estar detrás de que se le haya negado el derecho a tomar el micrófono y fijar su postura en torno a los hechos que denunció, si, pero no ante la tribuna legislativa, sino ante los medios de comunicación a los que les dijo que Morena, el partido de sus amores se salía de su corazón ante tal portazo que le dieron en plena nariz, (la nariz es una, no más, de ahí que no aplica aquello de en plenas narices).

Por lo que toca al reto, este queda abierto para que, según lo dicho por el exembajador y experimentado político mexicano al que solo le ha faltado luchar enmascarado en la Arena México, poder debatir al respecto de la función de policía que está ejerciendo en estos momentos el Gobierno mexicano.

Ya encarrerado, el hombre pidió una audiencia con el presidente López Obrador con el que dijo “he venido coincidiendo en todo, hasta ahora, y el entendimiento entre ambos es como en una conexión telepática”.

El caso es que, entre son peras o manzanas y estando como están las cosas en Morena, no abona mucho a la buena imagen del partido en el poder el hecho de que, como lo ha dicho el mismo Porfirio, “Morena se sale de mi corazón, de mi ilusión, y eso me da una pena inmensa”.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… A los que, por lo visto, no les acusa en nada la congoja ni la preocupación son a los dirigentes de los partidos políticos en Sonora los que a partir de este año estarán recibiendo un jogoso botín, perdón, presupuesto, de 119 millones millones 711 mil 364 pesos, mismos que estarán recibiendo en forma quincenal durante todo el presente año.

El reparto, como ya es de sobra conocido se hace en función del padrón electoral con corte a julio del año pasado es decir, de 2 millones 116 mil 311 registrados, mismos que aquí en Sonora, sufragaron en su gran mayoría a favor de Morena.

De tal suerte que estos casi 120 millones se estarán repartiendo de la siguiente manera:

El 30 por ciento se establece de manera igualitaria entre cada partido, el 50 por ciento de acuerdo al porcentaje de la última votación obtenida en el tema de diputados, el 10 por ciento en el de gobernadores y 10 por ciento en el de Ayuntamiento.

Lo anterior quiere decir que en base a esta medida, Acción Nacional recibirá 22 millones, 366 mil pesos; el Revolucionario Institucional 26 millones, 928 mil pesos; el Partido del Trabajo de la familia Moreno, 8 millones, 273 mil pesos, el Partido Verde 8 millones, 175 mil pesos; Movimiento Ciudadano 10 millones, 672 mil pesos, Nueva Alianza 9 millones, 127 mil pesos y Morena, el del carro completo con 34 millones, 167 mil pesos.

Y a propósito del Revolucionario Institucional, ayer por la mañana confirmó su asistencia a la sede de Foro Cajeme de Comunicadores y Profesionistas el exdirigente del PRI estatal Víctor Hugo Celaya, para estar presente en la reunión de mañana sábado.

Para los que apuntan, el nacido en Atil Sonora actualmente se desempeña como secretario regional del partidazo en Baja California y Baja California Sur y funge además como coordinador de delegados en seis Estados del país.

La cita es mañana sábado en punto de las diez de la mañana en el mismo lugar de siempre; las confortables instalaciones del Salón Norman Borlaug del Hotel Quality Inn.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com