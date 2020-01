Y mientras AMLO le dedicaba dos horas al avión, en Davos, se daba la fatal noticia para México

AYER ESTUVIERON MUY MALHUMORADOS dos que tres comunicadores televisivos de las grandes cadenas nacionales.

No entendían por qué ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR seguí manteniendo su bono democrático después de dos horas hablando del avión presidencial, de la rifa que tampoco puede cuajar y de sus ocurrencias que le fluyen por el cerebro con una velocidad endemoniada.

“A este hombre no le afecta nada”, murmuró CIRO GÓMEZ LYEVA.

Este es el punto, caro lector.

¿Qué necesitan los partidos de oposición para llegar al 2021 con aires competitivos?

Podría equivocarme porque a fin de cuentas nadie tiene la bola de cristal para ver el futuro. Pero hay algo que me lleva a presumir que el candidato de Morena para la gubernatura de Sonora, será ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Y no se trata de cualidades, de colmillo político y ni siquiera de carisma personal. Se trata de un solo factor que se llama Andrés Manuel López Obrador.

Ayer en la madrugada escuché en la tele a un analista financiero y político a quien he visto en una media docena de ocasiones en el canal que pasa al aire el Noticiario A Fondo.

Me gusta escucharlo porque sus exposiciones tienen sentido y parece muy enterado de nuestra realidad nacional.

Afirmaba que AMLO tiene que verse afectado por el desgaste natural en el ejercicio del poder.

Lo qué explicó yo lo entiendo muy bien. Lo sé de toda mi vida de adulto. Tiene sentido, tienen lógica. Pero ni lo uno ni lo otro, tienen lugar cuando el personaje de que se trata es López Obrador.

Más tarde, ayer en la mañana, en el programa de Ciro, ocurrió un suceso atípico y rara vez conocido en la televisión mexicana.

El conductor más controvertido del país, estaba cuestionando a su ‘colega’ de las ‘mañaneras’ de Palacio Nacional, por el hecho de que había dedicado dos horas hablando del avión presidencial, mientras en Davos, Suiza, el Fondo Monetario Internacional, daba a conocer su perspectiva económica para prácticamente todos los países del planeta, incluyendo, por supuesto, a México.

Era la misma voz que hace un año pronosticó que la economía de México no crecería más de un punto porcentual, algo que el presidente mexicano descalificó y afirmó que los economistas del Fondo “no sirven para nada”.

El FMI no se equivocó. Por el contrario, fue endiabladamente certero.

¿Por qué AMLO no abordó ayer este tema a pesar que un reportero le pidió que dejara el tema del avión y hablara del pronóstico del FMI?

“Déjame terminar lo del avión y luego te contesto lo que me estás preguntando”, respondió el presidente.

Para cuanto terminó lo del avión, ya había terminado la mayoría de los noticiarios de la mañana.

Una encuesta de estas fast track, dio numeritos al desgaire: a AMLO lo de Davos y lo del avión, lo hicieron lo que el viento a Juárez.

He ahí la cuestión, pues.

¿Se dará ese desgaste ‘natural’ en el ejercicio del poder al que se refiere el economista en cuestión?

Es de dudarse en el caso del tabasqueño.

Según veo yo las cosas, esto podría suceder en caso de que a AMLO se le vaya de las manos el control que hasta ahora ha mantenido de la psicología popular.

El presidente es dueño del apoyo de millones de pobres, de indigentes, de adultos mayores, de ninis, de estudiantes, pero me parece que ha perdido la confianza de las clases medias-medias y de las clases medias-bajas.

Ya se percibe esa tendencia, si bien, los niveles de aceptación siguen favoreciendo a AMLO.

Por eso, digo: los partidos —todos los partidos— deben de pensar en una gran coalición política de cara a las elecciones del 2021 que, a juicio de muchos analistas, serán las más importantes en la historia contemporánea de este país.

¿Podrá superarse la natural condición humana de los actores políticos?

Quien sabe. En todo caso, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! RESULTA que el empresario RODOLFO GÓMEZ URBALEJO afirma no ser oriundo de Sinaloa sino de El Rodeo, municipio de Etchojoa, y, evocando una antigua canción que hiciera famosa JORGE NEGRETE, me responde parodiando la letra: “Es mi orgullo haber nacido en un barrio muy humilde como El Rodeo de Etchojoa”…

Y agrega: “Alejado del bullicio y la falsa sociedad”… ¡Por las tripas de Satanás!...

Y prosigue: “Yo compongo mis canciones pa’ que el pueblo me las cante y el día que el pueblo me falle, como diría el Peje, ese día voy a morir”…

¡Uta!...

Algo me dice que al bueno de Rodolfo lo ayudó a inspirarse su amigo de toda una vida BULMARO PACHECO MORENO, quien por cierto en Abelandia sostuvo una muy amplia conversación con el doctor MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ, quien muy pronto partirá hacia Guanajuato para hacerse cargo de la representación (antes delegado) del IMSS en aquella Entidad…

Pacheco también estuvo a partir un piñón con ROBERTO GONZÁLEZ LABORÍN, y uno de los temas que abordaron tiene qué ver con la estancia de NORMAN BORLAUG en el antiguo hotel Costa de Oro de Ciudad Obregón porque ahí llegaba siendo gobernador don FAUSTINO FÉLIX SERNA…

Otro tema no menos interesante es el que se refiere a una pregunta que por varias décadas ha quedado en el aire sin respuesta: por qué don RODOLFO ELÍAS CALLES no fue sepultado en Ciudad Obregón…

Entre otros temas, esto es lo que Bulmaro y Roberto habrán de platicar a profundidad un día de estos…

Ya le contaré…

A PROPÓSITO DE BULMARO, doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, envió a esta columna una felicitación para el huatabampense y otra para el columnista: para BPM, porque su artículo de este lunes, “estuvo de diez”, en tanto que para el columnista, “porque su modesta reseña de Abelandia lo mostró “muy contento”…

¿Habrá sido por las carnitas y los chicharrones?... Y mire que yo no soy inclinado a las comidas de cerdo… Según mi experiencia —que es muy longeva— freír carnitas y chicharrones con leña de mezquite, le da un sabor inigualable…

Me consta… ¿Verdad MIGUEL ÁNGEL MURILLO?...

Y MÁS DE ABELANDIA: dos que tres lectores de estos Rumbos, me han preguntado por qué no he dicho nada de algunos de los que asistieron el viernes, al inicio de la fiesta política…

Pues verán: es cierto que dije que acompañaría a TOÑO ASTIAZARÁN y a RENÉ ARTURO RODRÍGUEZ, el jorocón del equipo Yaquis de Obregón…

Pero como se lo comenté a RICARDO BOURS el sábado, la logística de la columna no me lo permitió. Llamé por teléfono a Toño y me disculpé y, bueno, son cosas que pasan y que uno lamenta mucho…

Lo cierto es que, como ya es costumbre en él, el exalcalde de Cajeme FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ asistió el viernes y es muy probable que se haya ‘aventado’ una ‘cascarita’ con el legendario grupo de rock ‘La Tierra’…

Con él, según me dicen, arribó MARCELO CALDERONI OBREGÓN…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com