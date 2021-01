AMLO asegura haber entregado enseres por inundaciones; más de 205 mil familias afectadas

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, durante su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la entrega de los enseres que estaba programada para realizarse en Tabasco, se efectuó la tarde del ayer, martes.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, fueron elementos del Ejército quienes acudieron a entregar los primeros paquetes de enseres a las más de 205 mil familias afectadas por las fuertes inundaciones en Tabasco.

Asimismo, se precisó que cada paquete contiene una estufa, refrigerador, sartenes y otros electrodomésticos, al igual que otros programas de la Secretaría de Bienestar.

Son tantas las estufas, refrigeradores que no hay producción, no hay capacidad en las plantas. Queríamos que se entregaran en estas fechas, pero no hay producción y no queremos comprarlas afuera", detalló el mandatario tabasqueño.