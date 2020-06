AMLO 'ningunea' al New York Times: "Son famosos pero sin ética'

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a cargar contra los medios de comunicación, en esta ocasión con el internacional New York Times, pues en días pasados, el periódico estadounidense articuló que la administración pública que encabeza está engañando a los mexicanos con los números del Covid-19.

Ante tales afirmaciones, el mandatario federal, acusó al New York Times de actuar de manera tendenciosa y favoreciendo a las llamadas ‘fake news’, además de calificarlos como un periódico ‘famoso pero con poca ética’.

Hay polémica y cuestionamientos, se ejercer la crítica y hay vida pública democrática, es muy bueno que esté sucediendo, todo lo que se pueda debatir, incluso hasta con noticias falsas y demás, que no duran, que no tienen efecto. Hace unos días salió en el New York Times, un periodico famoso pero con poca ética, en este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo , que actuaron de manera tendenciosa, falto de ética, entonces no nos dejemos apantallar”, indicó.

López Obrador aseguró que gobierno está actuando en apego a la verdad, por eso no no tiene " nada que temer", además, dijo, no solo está en crisis el modelo neoliberal, sino también los medios de comunicación convencionales, así se trate de diarios internacionales.