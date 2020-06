SFP investigará a María Luisa Alcalde por presunto nepotismo

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario de la República Mexicana aseguró que la Secretaría de Función Pública (SFP), será la encargada de investigar si Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, utilizó nepotismo para que integrantes de su familia laboraran en el Gobierno Federal.

La prensa nacional acusó a la secretaria del Trabajo de presunto nepotismo, al asegurar que 7 familiares de Luisa María Alcalde, entre ellos algunas primas, se encuentran trabajando como servidores públicos en el Gobierno Federal gracias a su influencia.

A raíz de lo anterior, el presidente de la nación, manifestó que Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), será la encargada de abrir una investigación en torno al caso y defendió que no piensa que se trata de nepotismo.

Está tomando nota la secretaria de la Función Pública y seguramente ella va hacer la investigación, si existiera nepotismo, porque no se permite y en efecto, la ley de austeridad lo prohíbe. Muchas veces se da el caso de que trabajan familiares pero en distintas áreas, eso no se puede prohibir. Yo no pienso que se trate de nepotismo”, dijo el mandatario.