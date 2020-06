Lorenzo Córdova: "El INE es el guardián de las elecciones, no el presidente"

Ciudad de México.- Luego de la segunda 'ola' de críticas por parte del presidente al Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, presidente del órgano autónomo, expresó que el presidente no debe intervenir en el proceso electoral y aseguró que el Instituto es el verdadero guardián de las elecciones.

Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente la capacidad que ha mostrado tener el INE para garantizar elecciones limpias en el país, asegurando que, aunque es uno de los órganos más caros del mundo, no ha sido capaz de evitar fraudes en los procesos electorales anteriores, poniendo como ejemplo las elecciones del 2006.

Ante los comentarios del presidente, Lorenzo Córdova, expresó que no es necesario que el mandatario vigile los próximos comicios, pues es responsabilidad del órgano electoral.

El INE no actúa para complacer a un gobernante y no somos actores políticos, al contrario, está por encima de ellos. Las elecciones ya tienen a un guardián y es el INE. López Obrador no tiene vela en el entierro en el proceso electoral 2021. Él es el mandatario hasta el 2024 y confío en que aceptará, como buen demócrata, los resultados de las próximas elecciones intermediarias y que no sumará un problema más a su Gobierno", respondió el consejero presidente.