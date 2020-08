De Lucas Hopkins: “Hay interés y responsabilidad en la renovación del PRI Cajeme”

Hermosillo, Sonora.- Ernesto de Lucas Hopkins, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Sonora, aseguró que sí hay interés, pero sobre todo responsabilidad en la renovación del liderazgo del PRI en el municipio de Cajeme, a pesar de que en días anteriores no se registró ningún candidato.

El pasado 20 de agosto del 2020 concluyó la etapa de registro para los candidatos interesados en tomar el liderazgo del PRI Cajeme, actualmente encabezado por Andrés Rico. Posteriormente, las autoridades correspondientes informaron que no hubo un solo registrado. Al respecto, Lisa Morales, presidenta de la Comisión de Procesos Internos municipal, manifestó que se consideraba solicitar una prórroga a la Comisión Estatal de Procesos Internos del partido político ya que, explicó, probablemente algunos interesados no pudieron obtener los documentos necesarios por la pandemia.

La presidenta de la Comisión dijo entonces que, en caso de que se acepte la prórroga, la convocatoria se publicará de nueva cuenta en los estrados del partido, de lo contrario, explicó que se tiene que nombrar a un delegado, como marcan los estatutos, para que este ocupe el cargo mientras dure el proceso electoral.

En este contexto, Ernesto de Lucas Hopkins, manifestó que hay un gran optimismo sobre la renovación de la dirigencia municipal y advirtió que sí existen interesados en dirigir el partido, pero que tomaron la acertada decisión de no acudir a registrarse como medida de seguridad por la emergencia sanitaria.

En primer lugar, me da mucho gusto que gente que ya se fue del partido esté interesada en el proceso, lo han demostrado. Para bien o para mal, es algo positivo. Yo creo que todo el mundo queremos, independientemente de la ideología o desacuerdos, que se logren procesos civilizados, ya que esa es la verdadera democracia. En segundo lugar, sí existen dos planillas muy interesadas y a ambas les agradezco por decidir no registrarse en días recientes, ya que ellos consideraron que, por la pandemia, era poco factible realizar cualquier tipo de contienda. No teníamos una respuesta para saber si la votación tenía que ser abierta o tal vez de forma virtual”, explicó de Lucas Hopkins.