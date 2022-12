Ahórrate el viaje: Bancos en México no operan este lunes 12 de diciembre por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muchas personas se tomaron el 'día libre' este lunes 12 de diciembre debido a los festejos en torno a la Virgen de Guadalupe; incluso, los Bancos en el país no tiene operaciones en ventanillas pero, a pesar de lo que se crea, el haber gozado de un día de descanso no tiene nada que ver con la religión sino que el motivo es diferente, por ello, si buscabas acceder a ala atención proporcionada por un ejecutivo o realizar transacciones en ventanilla, laméntalos informarte que esto no será posible a lo largo del día.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) difundió desde inicios del 2022 el calendario donde se especifican cuáles son los días donde no hay operaciones en sucursales bancarias, la mayoría de estos días se debe a que son días oficiales estipulados en la Ley Federal del Trabajo (LFT); sin embrago, también se marca el 12 de diciembre pero no es por las fiestas a la denominada 'Virgen del Tepeyac', sino que tiene que ver con santos internos.

Foto: Twitter

Cada 12 de diciembre, se celebra el Día de los empleados bancarios, motivo por el cual las personas que se desempeñan en cualquier sucursal sin importar la institución bancaria, gozarán de un día de descaso y por ende, pueden o no acudir a realizar sus actividades habituales. Solo en el caso de Banco Azteca, se mantiene fiel a la política de dar atención los 365 días del año y, si t yanacón tiene que ser forzosamente en ventanilla, te recomendamos acudir a una de ellas pues opera desde las 09:00 y hasta las 21:00 horas.

Aunque el resto de las instituciones bancarias no tendrá operaciones sino hasta el día 13 de diciembre, los cajeros automáticos ubicados tanto en sucursales como en centros comerciales operan de manera normal, al igual que lo hace la banca en línea, vías por donde también se pueden llevar a cabo transacciones sin afectar el historial crediticio de los usuarios en caso de tener este día como el último para realizar un pago.

Foto: captura de pantalla

Es importante mencionar que, cuando se trata de días oficiales donde no hay operaciones bancarias, se cuenta con una prórroga de hasta 24 días para poder efectuar el pago, el cual no tomará en cuenta intereses o multas por pago moratorio: si embargo, al no ser este un día estipulado por la LFT, sí podría haber recargos por no realizar un pago en la fecha estipulada como límite, en este caso hoy 12 de diciembre.

Fuente: Tribuna