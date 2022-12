No caigas en pánico: Esto es lo que debes hacer si en tu trabajo no te pagan el aguinaldo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Diciembre es uno de los meses que más nos gustan a los mexicanos, no solo por el tema de las fiestas, posadas y regalos, sino porque además las empresas hacen el pago de diversas prestaciones que claro, nos ayudan a tener mejores fiestas; entre estas prestaciones figura el aguinaldo, el cual es de carácter obligatorio y por lo que hay una fecha límite para dispersarlo.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) destaca en su artículo 87 que los trabajadores tienen como derecho a recibir por lo menos 15 días del sueldo en caso de haber cumplido un año trabajando; si no es así, el pago deberá ser la parte correspondiente a lo que se lleve desempeñando las funciones por las cuales firmaste un contrato. El pago no deberá ser menos a lo que se ha indicado pues, tanto en caso de no recibirlo como reducirlo, se incurre en un delito.

Es por ello que la fecha límite para que se entregue es este 20 de diciembre. Si pasando la fecha sigues sin recibirlo, lo que hay que hacer es recurrir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), dependencia que forma parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) donde se dará la atención necesaria para poder conciliar y, con el apoyo de un reporte, obligar a las empresas a que se haga dicho pago.

Cabe destacar que se cuenta con un año para poder denunciar el no haber recibido el pago del aguinaldo, reporte que se puede hacer por diversas vías. La primera es mediante una llamada telefónica al 5998 2000 en las extensiones 44740 y 44741 o bien al 800 717 2942 si se encuentra en algún estado de la República. Si no se puede hacer una llamada, también cuentan con atención a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp a través del 55 4606 8313 y al 55 4323 8279.

Toma en cuenta que para hacer la denuncia es importante contar con diversos datos a la mano y ningún miembro de la Prodefet deberá pedirte algún pago a cambio de levantar el reporte o solo recibir asesoría, ya que la dependencia ha hecho énfasis en que todos sus servicios son gratuitos. Ahora que sabes lo anterior, esto es lo que sugieren tener al hacer la denuncia:

Copia del contrato

Últimos recibos de nómina

Datos de la empresa

Credencial que acredite que trabajas en la empresa que incumplió el pago

Captura de pantalla

Par saber cuánto es lo que te corresponde de aguinaldo, deberás saber cuánto es lo que te pagan por un día laborado. Solo deberás conocer el total percibido en un mes y dividirlo entre 30. La cantidad deberá ser multiplicada por 15 y lo que obtengas, será el dinero extra que te pagará la empresa para la cual laboras. Este dato también puedes darlo a los servicios de la Profedet pues, al proceder una denuncia, el castigo para tu empleador es de cuatro mil 811 pesos y hasta los 481 mil 100 pesos por cada trabajador afectado.

