Héctor Mercado: por una revolución con impacto social.

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En pro del desarrollo de Sonora y otros estados del país, es parte del día a día de Héctor Emilio Mercado Russo, un visionario de la vida.

Quien se considera un joven productor agrícola y emprendedor visionario, tiene como uno de sus objetivos reducir dosis de fertilizantes químicos, obteniendo buenos rendimientos en cultivos como trigo y maíz, entre otros.

“Ahorita soy una persona que está buscando revolución, en todo lo que estamos haciendo, a base de una disruptiva, estamos asesorando Pymes, haciendo criptos quirografarios para gente que apenas empieza una empresa y no pueden acceder a créditos, nosotros somos un filtro donde nos ponemos como aval y se llama Impulsa Pyme. Una promotoría de inversión”.

El emprendedor expuso que está en busca de hacer todo eso, “desde adentro de organismos públicos, para ver toda la economía subyacente de lo que se está haciendo, como se está manejando mal, por lo mismo que duran muy poco en el gobierno y la economía subyacente es más rápida y todos se están yendo por una economía a futuro, núcleo”.

Hombre de campo

El amor por el campo le llegó por parte de su familia que le inculcaron el trabajo: empecé sembrando y luego desarrollé otras empresas que hicieran un sistema integral, autosuficiente, sustentable y sostenible..

Indicó que el romanticismo en el campo debe quedar atrás, al considerar que se debe estar alerta ante lo que se avecina: “debemos saber cómo defendernos con rendimiento y ante las adversidades que vienen por el Tec-Mec y las nuevas políticas agrarias que hay ahorita, que no están tan desfavorables, pero no podemos estar dependiendo de subsidios, de seguros; tenemos que ver a la agricultura como una empresa privada, es una transición obligatoria”.



El también fabricante de materia prima para el campo, fertilizantes y más, indicó que un productor tiene que estar en todo, desde lo administrativo hasta lo técnico: “tenemos que hacer otro organigrama, pero sin dejar afuera lo de los recursos naturales, no haciendo un sistema retrograda. Ahí viene la bioeconomía, de reutilizar los desechos agrícolas. En vez de tirarlos al canal, esos son contaminantes, una manzana contamina más que un carro al año, si se tira así nomás, en lugar de regresarla al suelo, eso estamos haciendo, asesorando para no depender tanto del alza a los fertilizantes”.

Mercado Russo asegura que rotar cultivos es una buena opción, ya que se puede agarrar buen precio con otro tipo de siembra, con baja demanda de agua: “hay que diversificar los giros, en Sonora nos estamos recargando nomás al sector primario, hay que meternos en industrialización, a darle un valor agregado a lo que estamos produciendo y no depender. Hay que hacer uniones, dar nuestro propio valor agregado y ser más atractivo para un mercado extranjero”.

SONORA, UN CAMBIO

Héctor expone que en Sonora se necesita un cambio desde la base: en las materias, en las inscripciones en las escuelas, la más tecnificada es agricultura protegida, se necesita agricultura a cielo abierto, hortalizas, para encontrar otras ventanas de oportunidades.

Además de esos proyectos empresariales, empuja fuerte por un trascendental cambio con impacto social, y para eso, tiene una base de tres conceptos: “uno es fomentar mucho el deporte, estamos haciendo uniformes, equipos de futbol, en varios estados. Aquí en Sonora ya llevamos dos años con eso. Porque tenemos que ser empresa socialmente responsable”.

Otro punto importante son asesorías gratis de cómo reincorporar los residuos al suelo, “hacemos un análisis de cómo se debe tratar la tierra, pero a menor costo porque estás bajando fertilización, todo eso viene con un impacto social, desde ahí empieza”.

La Impulsa Pyme es otro de los ejes: “nos llega un equipo emprendedor, y nos dice tenemos este proyecto, nosotros nos ponemos como aval y si tenemos el cliente nos hacemos partícipes de la empresa, pero la impulsamos a otros estados”.

Con todo ese panorama visionario, Héctor Mercado es considerado entre la nueva camada de emprendedores que impulsan un cambio radical, sustentable, con impacto social y considerando prioritario el tema de los recursos naturales, a través del cuidado del medio ambiente.