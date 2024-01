PRI corre a diputadas por votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- México se encuentra a punto de comenzar con una importante transición en su Gobierno, motivo por el que varios partidos están realizando algunos cambios internos, esto con la finalidad de ganar la confianza de los votantes y demostrar un cambio verdadero. Un ejemplo de ello, es lo ocurrido en días recientes con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la ratificación de Ernestina Godoy.

Es bajo este contexto que el partido tricolor anunció la expulsión oficial de las diputadas Mónica Fernández y Wesly Jiménez del Congreso de la Ciudad de México. Según reportes, el proceso ocurrió de manera automática, sin la necesidad de la intervención de la Comisión de Justicia Partidaria, ¿la razón? Ambas féminas votaron a favor de la ratificación de Godoy, lo que atentaba directamente con las instrucciones del Consejo Político del PRI.

El partido destacó que tomaron dicha decisión porque no se toleraría la presencia de personas personas que no sirvieran a los principios del PRI: “Nuestro presidente notificó en el Consejo Político Nacional la expulsión de Mónica Fernández y de Wesly Jiménez por votar a favor de la ratificación. Quien traicione los principios del PRI no tiene cabida en nuestra institución, congruencia y lealtad a México”, se menciona en el comunicado.

Según informes, el partido político tricolor, no solo se encargó de anunciar las respectivas expulsiones, sino que también se mencionó que habría nuevos nombramientos para los lugares que, anteriormente, eran ocupados por Jiménez y Fernández, lo que significa que ya no hay marcha atrás con respecto a un posible regreso de las ahora exdiputadas en algún futuro próximo. Cabe señalar que, regularmente, un partido tiene permitido expulsar a sus miembros, en caso de que vayan en contra de las normas internas de éste.

En hechos más extremos, una persona puede ser expulsada de un partido político debido a que cometió un delito, tal y como ya ha ocurrido en casos anteriores. Otra de las causas por las que alguien puede ser excluido es por mencionar opiniones que atenten directamente con los valores e intereses de la comunidad, un ejemplo de ello podría ser el de las mismas Mónica Fernández y Wesly Jiménez que se mencionó anteriormente.

