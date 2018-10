AMLO: Déjenme ser parcial con lo del NAIM, se ahorrarán 1000mdp

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves, según indicó, por única ocasión, ser parcial en sus opiniones sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y manifestó que si se decide por la opción de Santa Lucía el país ahorrará 100 mil millones de pesos.

También garantizó que, sea cual sea la decisión de la próxima consulta, se garantizarán los recursos para los programas sociales.

“Yo no quiero dejar de ser imparcial, si me lo permiten nada más por esta vez: si se hacen esas pistas en Santa Lucía hay un ahorro de más de 100 mil millones”, comentó en conferencia de prensa, después de su reunión en Coahuila con el gobernador, Miguel Riquelme.

“La solución que se tome en el caso del aeropuerto internacional no afectaría ninguna programa social, porque si se decide por Santa Lucía o por Texcoco se tienen los recursos. Ya hay un fideicomiso que tiene recursos suficientes para continuar en Texcoco o iniciar la construcción de dos pistas en Santa Lucía, además hace dos días lo dije, lo repito, nosotros vamos a garantizar inversiones, vamos a garantizar los contratos”.

Cuestionado sobre la posible salida de las fuerzas armadas, como lo había mencionado en campaña, señaló que no existen otras opciones.

“Va a seguir ayudando el Ejército en Coahuila, en el país. No nos podemos retirar, no tendríamos opciones porque la Policía Federal no logró consolidarse, hace falta por eso que el Ejército y la Marina sigan ayudando para que haya tranquilidad y paz”.