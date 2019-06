AMLO: "Despliegue de la GN a fronteras, es para disminuir el flujo migratorio"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, argumentó que todo el despliegue de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Marina y Policía Federal es parte de la estrategia para disminuir el flujo migratorio y evitar una confrontación con el Gobierno de Estados Unidos.

Esto luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que aproximadamente 26 mil elementos de las distintas fuerzas federales desplegados en las fronteras sur y norte del país, con la finalidad de detener a migrantes y frenar la operación de bandas de trata de personas.

El presidente reconoció que pudo registrarse excesos de parte de elementos de la Guardia Nacional en el caso de una familia que buscaba cruzar el Río Bravo y no les fue permitido por medio de jaloneos,

por lo que aclaró que se analizará ese caso para que no haya más excesos.

Aclaró que la función de los elementos desplegados es regular la entrada de migrantes,

Si se dieron estos casos (de jaloneos) no es esa la instrucción que tienen, no es esa la labor, es un trabajo que en todo caso les corresponde a los agentes de migración, no al Ejército. Pudo haber sucedido pero ese no es el propósito", indicó.