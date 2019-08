AMLO: "Ley de Ingresos 2020 no traerá aumentos en impuestos, ni gazolinazo"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador adelantó en conferencia de prensa, que en la Ley de Ingresos 2020, que envíe al Congreso de la Unión no aumentará ni creará impuestos nuevos, ni gasolinazos, ni tampoco la deuda pública, pero no solo será para este año también para el próximo.

No habrá aumentos en gasolina, gas y luz, no va haber gasolinzos este y el próximo… En este año no aumenta la deuda publica y se esta contemplando para el año próximo lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda pública, por eso no vamos a aumentar impuestos en ningún caso”, expuso.