AMLO: "No habrá diálogo con grupos del crimen organizado, no hay"

Ciudad de México.- Tras la declaración de la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, acerca de que se ha dialogado con grupos de autodefensas, los cuales buscan deponer las armas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para aclarar que si bien existe este acercamiento no uno con grupos del crimen organizado.

En conferencia, el mandatario rechazó que el Gobierno federal tenga acercamiento con bandas delictivas y explicó que su administración trabaja en mecanismos para conseguir la paz, los cuales estarán plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.

No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, no tenemos esa relación. No habría diálogo con grupos del crimen organizado, no hay, lo que habría sería un planteamiento para buscar la paz en el país con la participación de todos los mexicanos”, dijo.