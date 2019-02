AMLO arremete contra organizaciones civiles por la Guardia Nacional

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de las organizaciones civiles que están en contra de la Guardia Nacional y lanzó un "ya basta a la simulación, de estar haciendo análisis de la realidad, sin transformarla".

Los expertos y las organizaciones de la sociedad civil no sé qué estén pensando, porque ya basta de la simulación de estar haciendo análisis de la realidad, sin transformarla. Puro expertos, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas", expresó.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente fue cuestionado sobre el mando militar en Guardia Nacional que todavía no se aprueba en el Legislativo, y respondió que solo le ponen trabas, por lo que llamó a los legisladores a que le hagan caso a la gente.

Ahora que queremos nosotros a resolver el problema gravísimo de la inseguridad, en vez de que nos ayuden, están poniendo trabas, es la verdad, ojalá los legisladores le hagan caso a la gente, al final de cuentas son los representantes del pueblo. Siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o no supieran", afirmó.