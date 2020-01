AMLO dice que empresa dejó de surtir medicinas para el cáncer como chantaje

Monterrey Nuevo León.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su Gobierno no faltarán los medicamentos para combatir el cáncer a pesar de los chantajes de las empresas que los distribuyen.

Así lo explicó López Obrador al terminar un recorrido en la planta de Cemex en Monterrey, donde dejó claro que hay una compañía que optó por dejar de surtir las medicinas al no ceder a sus chantajes.

Lo que pasa es que las empresas, mejor dicho una empresa, la que tenía el negocio, dejó de surtir el medicamento para el cáncer, quiso chantajearnos no abasteciendo y pensó que con eso iba a poner a temblar, que no íbamos a resistir las presiones”, aseguró AMLO.

De igual manera el mandatario dijo que no habrá falta de fármacos ya que a pesar de estos problemas, el Sector Salud no tiene desabasto en la actualidad y pidió a los padres de los niño enfermos de cáncer no preocuparse por ello.