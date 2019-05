AMLO habría dado 800mdp al PT tras cancelación de estancias infantiles

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que en febrero se cerrarían las estancias infantiles del país para acabar con la corrupción y aseguró que no entregaría recursos al Partido del Trabajo (PT).

Hoy se sabe que ese partido, aliado de López Obrador en la contiende electora, recibirá 800 millones de pesos para sus Centros de Desarrollo Infantil (Cendi).

En una entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el senador del PT, Joel Padilla aseguró que ya se negoció la multimillonaria partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que le será entregada al PT.

¿Cómo le vamos a dar dinero a los Cendis del PT si no les vamos a dar a las estancias infantiles? porque se les va a dar a los padres. los Cendis del PT son muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad”, dijo el presidente el 14 de febrero.