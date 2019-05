AMLO hereda de los sexenios deuda pública de 10 billones de pesos

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló a los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto de aumentar la deuda pública en cada sexenio hasta llegar a los 10 billones de pesos.

El mandatario aseguró que durante su Gobierno la deuda pública no crecerá en términos reales gracias a las medidas de austeridad.

El presidente de México agregó que la recaudación va mejor que en el sexenio pasado, ya que según sus datos, esta aumentó 5 por ciento en términos reales, mientras que en lo nominal hay un adicional de 100 mil millones de pesos.

Por eso la disciplina en el gasto, por eso el bajar los sueldos de los de arriba, que ya no haya sueldos, como los que había, de 700 mil pesos mensuales, que ya nadie gane más que el presidente, que no haya lujos en el gobierno, aviones, que no los tiene ningún jefe de Estado en el mundo, que ya no se utilicen los helicópteros, que ya no haya más helicópteros para trasladar a funcionarios, que se usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf, que se acabe toda la parafernalia, que sea un gobierno austero”, agregó.