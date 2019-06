AMLO invita a no mentir, robar y traicionar la confianza de los mexicanos

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó el memorándum contra el influyentismo, la corrupción, nepotismo, el amiguismo y "de las lacras de la política del antiguo régimen", en el que pide no tomar la llamada ni recibir a sus familiares.

El mandatario llamó a todos: secretarios, directores de empresas o paraestatales y a los servidores públicos en general a no permitir la corrupción y ninguno de esos males en su administración.

Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir con el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos", destacó.