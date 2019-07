AMLO pide a la oficial mayor de Hacienda que aguante la presión

Villamar, Michoacán.- El presidente de méxico, Andrés Manuel López Obrador en un recorrido por el hospital rural de Villamar respaldó a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, y le pidió que aguante todas las presiones y amenazas porque son muchos los intereses creados en las compras que realiza el Gobierno federal.

El mandatario detalló que el Gobierno gasta en medicamentos, combustibles y compras en general un billón de pesos.

Entonces, se van a comprar los medicamentos y se van a distribuir los medicamentos. No puede haber enfermos de primera, de segunda y de tercera. No puede haber mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Ya no va a haber eso. Todas las medicinas que se requieran. Ese es el compromiso que estamos haciendo", afirmó.