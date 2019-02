AMLO señala a firmas extranjeras por incumplir contratos "jugosísimos"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este martes en conferencia de prensa que algunas firmas extranjeras incumplieron contratos "jugosísimos" y pidió al sector privado "visión ética".

México no es tierra de conquista, se acabó. Hay empresas extranjeras que recibieron contratos jugosísimos y no cumplieron y se les dio un trato preferente en este periodo neoliberal", dijo en relación a las anteriores Administraciones.

López Obrador aseguró que su Gobierno, que arrancó funciones el pasado 1 de diciembre, no está en contra del sector privado, si no de la corrupción.



Por ello, pidió a las organizaciones empresariales que no defiendan "a ciegas" el sector privado, y apoyen a los empresarios con "visión ética".



Y a los Gobiernos extranjeros, les pidió que apuesten por las empresas de su país con "actitud moral".



Este lunes, López Obrador acusó a exfuncionarios de alto rango de trabajar en empresas privadas de energía, muchas de ellas extranjeras, y participar en un "plan perverso" para debilitar a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).



López Obrador remarcó que con la Ley de Austeridad Republicana se evitará que funcionarios públicos salten a empresas privadas relacionadas con su sector, un fenómeno que se conoce como el de los "chapulines" (saltamontes).



Dijo que iba a "prohibir" esta práctica con una nueva normativa que contempla una veda de 10 años desde que se deja el cargo público hasta la incorporación en el sector privado.

No es ilegal, pero es inmoral, y es una vergüenza. Ni en Estados Unidos, donde hay una mayor interacción público-privada se presentan casos" como el mexicano, agregó López Obrador, que dijo que en México no había "frontera" entre el ámbito público y el privado.



El Gobierno mexicano informó también el lunes que las empresas Carso, IEnova y TransCanada son propietarias de siete grandes gasoductos que, pese a estar detenidos, reciben subsidios y suponen un gasto de 21 mil millones de dólares para la CFE.



Este martes, el presidente explicó que dialogará con estas empresas para ver de qué manera avanzar en el servicio y las obras.