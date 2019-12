Candidata a ministro en la Suprema Corte propone regulación de la cannabis

Ciudad de México.- Diana Álvarez Maury, una de las candidatas a ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se manifiesta a favor de la despenalización del aborto y de la regulación de la cannabis a lo largo de la nación mexicana.

La exsubsecretaria de Gobernación e integrante de la terna para tomar el lugar de ministro en la SCJN, presentó recientemente su trayectoria frente a las comisiones del Senado de la República. Asimismo, afirmó que no tiene ningún interés partidista que le impida actuar con autonomía.

Soy y siempre he sido una mujer profesional. No tengo intereses partidistas que me impidan ser independiente", aclaró.