Candidatos a la dirigencia del PRI, ventilan sus 'trapitos al sol', para ganar

Ciudad de México.- En la contienda de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional está tomando fuerza, Entre Alejandro Moreno, Ivonne Ortega y Lorena Piñón Rivera.

Se están ventilado pasados y realidades de cada uno de los candidatos, en el caso de Alejandro Moreno ventiló que Ivonne Ortega dejó en campaña para la presidencia de su líder ‘Pepe’ Meade por irse a Londres.

Necesitamos construir el mejor PRI de todos los tiempos, un PRI ganador, un PRI donde los priistas se sientan orgullosos de su partido. ¡Qué viva el PRI y qué viva México! #AlitoPropone pic.twitter.com/iR3AuNrrok — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 18, 2019

La candidata Ivonne Ortega, recordó sus inicios en la política y cómo pintó bardas y entregó propaganda y en muchas campañas me rompieron la propaganda "por candidatos que no habían cumplido o no habían terminado periodos" como en este momento, dijo sin mencionarlo pero en alusión a Moreno.

¿A alguien le sorprenden este tipo de noticias? Ya sabemos cuál es el comportamiento de la cúpula. La pregunta es, ¿qué piensa el candidato de la cúpula de esta conducta de su aliado?", escribío dedicado a Alejandro Moreno.

¿A alguien le sorprenden este tipo de noticias? Ya sabemos cuál es el comportamiento de la cúpula. La pregunta es, ¿qué piensa el candidato de la cúpula de esta conducta de su aliado? pic.twitter.com/V5yWWh6MvT — Ivonne Ortega (@IvonneOP) July 18, 2019

Mientras tanto un usuario de Twitter exhibió una de las amistades de Ortega.

La candidata a la dirigencia nacional del PRI, Lorena Piñón Rivera, quien se integró a la contienda por la orden del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que ella si es candidata que viene de las bases.

Los otros, Alejandro Moreno, e Ivonne Ortega, aunque digan que también vienen de la base "son más de lo mismo", dijo que el PRI necesita una transfusión de sangre.

Sin duda @LORENAPIGNON esta siendo un parteaguas en el #PRI ese instituto Polito necesita un liderazgo emanado de las bases, un respiro de los dinosaurios y viejas prácticas. #ElPRIEsDeTodos basta de dedazos, basta de los mismos. pic.twitter.com/0ffr9664D6 — Daniel ���� (@daem92) July 18, 2019