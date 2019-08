Dictan prisión preventiva a Rosario Robles; pide proceso en libertad

Ciudad de México.- El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo vinculó a proceso a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y le impuso prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Marta Acatitla.

El juzgador concedió a la Fiscalía General de la República dos meses para realizar la investigación complementaria por las presuntas omisiones cometidas por Robles Berlanga ante un supuesto desvío de recursos por más de 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales.

Antes de escuchar la resolución del juez de control, Rosario Robles pidió "humildemente" enfrentar el proceso en libertad tras asegurar que no cuenta con millones de pesos cómo para evadir a la justicia.

Ni tengo millones de pesos como para irme a Canadá a vivir y regresar impunemente, no quiero evadir a la justicia, mis tarjetas y mi cuenta están bloqueadas, yo me he presentado de manera absolutamente voluntaria, siempre he dado la cara", externó Robles.