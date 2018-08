Elba Esther Gordillo pide amparo para evitar su detención

Ciudad de México.- Elba Esther Gordillo pidió un amparo para evitar su detención, afirmando que un juez de control del Reclusorio Preventivo Norte libró una orden de aprehensión en su contra.

La demanda se radicó en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresó que dicha orden de captura es distinta de aquella que se dictó y originó el proceso penal, en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Reclusorio Oriente, donde se le acusó por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos.

También pidió a la juez federal que se le proteja para no ser presentada a comparecer por la fuerza pública, para la formulación de imputación en audiencia inicial.

La juzgadora Rosa María Cervantes Mejía previno a ‘La Maestra’ para que, dentro del término de cinco días, lleve a cabo una narración clara de los hechos que demanda.

A Gordillo Morales se le ordenó precisar los acontecimientos de carácter positivo o negativo que antecedieron a los actos que está reclamando y que atribuye a las autoridades, 'incluyendo los que influyan en la improcedencia de este juicio, pues los narrados en el escrito inicial de demanda resultan insuficientes e imprecisos respecto a esos actos'.

Hasta ahora, la juez no ha concedido ninguna suspensión a la ex dirigente sindical, quien recuperó su libertad el pasado 7 de agosto, tras cinco años y medio de permanecer presa.

La liberación de ‘La Maestra’ se produjo a raíz de que la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuaron de forma ilegal para acusarla por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos.

Las pruebas que recogieron ambas dependencias no se obtuvieron con el aval de una orden judicial, violando de esta manera el secreto bancario; además, no se formuló una denuncia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que asegurara que la ex líder sindical estaba desviando recursos del gremio.

Lo anterior consta en el fallo del incidente no especificado de sobreseimiento que resolvió el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México.