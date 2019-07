Jaime Bonilla asegura que el PAN y el PRI tienen miedo de salir de BC

Ciudad de México.- El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que el aumento de mandato no fue su decisión y que no está al pendiente de lo que pasa, ya que se encuentra concentrado en la transición de poder en el estado.

Yo estoy trabajando aquí en la transición, entrega y recepción del estado, es en lo que estamos enfocados nosotros. No estoy yo enfocado en otro tema que no me interese”, indicó.