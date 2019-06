Monreal Ávila: "Me gustaría un gabinete más cercano al presidente de México"

Ciudad de México.- Ricardo Monreal Ávila quien es coordinador de Morena en el Senado, en un señalamiento sobre la marcha del Gobierno federal dijo que falta un gabinete más cercano al presidente de la República, que hace todo y no descansa.

El líder de la mayoría había declinado formular alguna autocrítica al Gobierno de la cuarta transformación, que celebrará su triunfo en las urnas el lunes próximo.

Al presidente lo veo muy activo, dinámico; no descansa, no ha descansado un sólo momento, y veo un gabinete que no está en el acompañamiento", recalcó.