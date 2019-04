Morena expulsa a Luis Armando Colosio de la fracción parlamentaria en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Diputados de Morena expulsan a Luis Armando Colosio de la bancada, al no acatar las ordenes de no presentarse a la sesión ordinaria en el Congreso y votar a favor de la formación de la próxima Mesa Directiva. Era un acuerdo entre los integrantes no asistir, informó la coordinadora parlamentaria Ernestina Castro.

Castro Valenzuela acompañada de la bancada, Jacobo Mendoza dirigente Estatal del partido, aseguró que tomaron la decisión en consecuencia a las acciones del diputado, quien dejó de presentarse a las reuniones de los integrantes y asistir a la asamblea.

La decisión es del grupo parlamentario de manera unánime por la serie de acciones en contra de la voluntad del grupo parlamentario motivada por la decisión de la bancada, la cual ha sido comunicada a un servidor”, detalló Mendoza Ruiz.

Además dijo que el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz renunciará a su designación como vicepresidente de la Mesa Permanente y que la bancada solamente participará en la sesión ordinaria del 30 de abril, que es la última del primer periodo legislativo, y no validarán la instalación de la mesa permanente que fue electa en la sesión legislativa.