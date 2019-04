(VIDEO) AMLO a periodistas: “Si se pasan, ya saben lo que sucede, ¿no?”

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “Creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes. Porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no?”.

Después de la intervención que Jorge Ramos realizó el pasado viernes por las cifras de violencia en el país.

Los políticos tradicionales son corruptos, se tenían que subordinar y cuadrarse ante los medios porque una campaña en un periódico en contra de un político o en la televisión, no la resistían”, señaló.

El mandatario en conferencia de prensa recalcó que en la actualidad las redes sociales son el lugar para que “la ciudadanía” exprese sus opiniones.

Pero no soy yo, es la gente; no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios. Hay mucha inteligencia en nuestro pueblo. Antes se menospreciaba a la gente”, finalizó.