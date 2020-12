Un choque y salida de camino deja elevadas pérdidas

Guaymas, Sonora.- El cansancio, el marcado exceso de velocidad y la falta de precaución al ‘volante’ fueron los detonantes para que, desde horas muy tempranas se suscitaran dos accidentes automovilísticos, que dejaron como saldo pérdidas materiales. Un accidente aconteció durante las primeras horas del martes sobre el bulevar Diana Laura Riojas de Colosio y Mar Mediterráneo, posteriormente cerca de las 13:16 horas en el tramo carretero Guaymas-Empalme.

Según la información, el primer percance tuvo registro a la altura de la zona norte del municipio porteño. Las unidades participantes son un Chevrolet Sonic en color negro, modelo 2010, conducido al momento por una joven, un sedán en color azul con placas de afiliación, tripulado por una madre de familia.

Se dijo que el choque ocurrió cuando circulaban por dicho bulevar de oriente a poniente y al llegar a la zona de ‘alto’, justo enfrente de conocido nosocomio, la tripulante del Sonic no respetó el indicador, lo que provocó que se impactara contra el sedán, el cual debido al golpe terminó chocando con un negocio de comida rápida de la zona.

Por fortuna y pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas, pues la situación no pasó del ‘susto’, sin embargo, una de las involucradas presentó un cuadro nervioso, pero no fue necesaria su hospitalización.

Posteriormente, se suscitó una salida de camino por el tramo carretero GuaymasEmpalme. En el percance participó una mujer, quien conducía un Nissan Versa en color gris oscuro, misma que se desplazaba de sur a norte, cuando perdió el control del vehículo, mismo que terminó por derrapar con unas rocas, para quedar banqueada en el extremo derecho. De esto, que en ambos hechos acudió Cruz Roja y un agentes de Tránsito, quien se encargó de elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) correspondiente.