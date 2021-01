Elemento del Cuerpo de Bomberos evita que una mujer termine con su vida en un puente peatonal

Temixco, Morelos.- Mediante redes sociales circuló un video en el cual se muestra como un elemento del cuerpo de bomberos salvó a un mujer de que arrojara de un puente en el municipio de Temixco, Morelos.

Los hechos se dieron en la carretera federal México-Acapulco, luego de que la fémina intentara acabar con su vida al lanzarse de un puente peatonal, sin embargo la pronta acción de un agente logró interrumpir la acción.

Mientras mis compañeros subían por una escalera, yo pasé por debajo del puente y me subí del otro lado. Había unos anuncios y para que no me viera me moví agachado, ellos la distrajeron y cuando vi que se empezó a soltar, me levantó, corro y la agarro”, narró el bombero.