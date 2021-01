Pareja extorsionaba a la abuela con torturar a un niño para que les diera dinero

Ciudad de México.- Luego de que el pasado viernes se informó que la Policía de Investigación en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, rescató un niño que era víctima de tortura por parte de su madre y padrastro, se dice que él fue objeto de extorsión hacia su abuela.

Lo amarró de ojos, boca y manos y se ve golpeado el niño en las fotos que me manda y me dice que le deposite 22 mil 500 pesos a cambio de no matarlo”, explicó María Victoria, abuela del menor.