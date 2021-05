"Se sintió como un latigazo": Conductor de Metro de L12 narra lo que vivió en el accidente

Ciudad de México.- Rodrigo García trabaja como conductor del metro de la Ciudad de México. Por desgracia, le tocó vivir el accidente del tren de la Línea 12 el pasado lunes 3 abril, mismo que dejó un saldo de 25 muertos y hasta el momento 92 lesionados.

En entrevista con Azucena Uresti para Telediario, el chofer de 39 años de edad dijo que se había percatado de que "algo no estaba bien al sentir un levantón que movió todo el tren" cuando estaba a punto de llegar a la estación Olivos cerca de las 22:25 horas.

Yo iba de Tezonco a Olivos, antes de entrar a la estación siento un levantamiento de la parte del vagón, me zangolotea, se sintió como un latigazo hacia atrás. En ese momento no dimensioné lo que pasaba, sino hasta que el inspector fue a reportar la situación y me dijo que fuéramos a ver los vagones", narró el conductor.

uD83DuDD34 No pude salir de la cabina de inmediato, al salir solicité “corte de corriente” porque vi humo, el supervisor me informó del accidente: Conductor de tren siniestrado #Línea12 #TelediarioEnEl6 con @azucenau y @janupi | #EnDirecto https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/AEsDicgJAW — @telediario (@telediario) May 7, 2021

Rodrigo se dio cuenta del colapso del puente hasta que caminó entre los primeros vagones y vislumbró, con los pasajeros, humo al final de la estación Olivos; sin embargo, ninguno de ellos sabía lo que realmente había pasado en el tramo de en medio. "Bajamos a vías, y fue donde nos dimos cuenta. No era un descarrilamiento, sino desprendimiento de la ballena", dice.

Ante la situación el chofer solicitó el corte de corriente eléctrica para evitar un siniestro mayor, así como también el desbloqueo de puertas. Además aseguró que el jefe de estación se presentó de inmediato para ayudar a las personas a salir del tren.

uD83DuDCFA Rodrigo García, el conductor del convoy del @MetroCDMX que cayó en el tramo siniestrado de la #L12.



“Lamentó mucho la pérdida de las personas que estuvieron en ese momento”#TelediarioEnEl6 con @azucenau | #EnDirecto https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/XW384sOhkp — @telediario (@telediario) May 7, 2021

En viajes anteriores a la tragedia, el hombre declaró que no había notado "nada extraño" mientras conducía el metro, mismo que trabaja desde las 15:20 hasta las 22:50 horas. En contraste, confesó que tiene miedo de regresar a trabajar porque los usuarios podrían culparlo del incidente.

La verdad no asimilo la situación de volver a trabajar. No sé, a lo mejor regreso y puedo recibir insultos, agresiones, al final, entiendo que hubo gente que murió ahí y podría haber agresiones contra mí. Hay otros que me dicen que hice bien, pero no lo ven por la otra parte de que hubo gente que perdió familiares", expresó.

El desplome del metro también repercutió en el trabajador, ya que según apuntó recibirá atención psicológica porque hasta el momento no puede ver los videos del suceso. "Agradezco a todos los que me apoyaron en el momento. Hubo una compañera que me abrazó y me solté a llorar, su apoyo en este momento es muy valioso", finalizó.

Fuente: Telediario